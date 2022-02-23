"С отчаянием в душе, но с верой в сердце": Ольга Сумская едет на Донбасс

Ольга Сумская даст пять спектаклей в Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях / instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины Ольга Сумская вместе с театральной труппой отправляется туда, где сейчас "горячее" всего.

Актриса анонсировала тур по городам Днепропетровской, Луганской и Донецкой областей со спектаклем Любовь и голуби.

По мнению Сумской, людям сейчас как никогда необходимы искусство и яркие эмоции. Поэтому она отправляется дарить позитив и хорошее настроение своей актерской игрой.

"Когда стреляют пушки, музы не молчат. С отчаянием в душе, но с верой в сердце, что Украина сумеет устоять! Нас встречает Днепр и Донбасс! Ждем вас на спектакле Любовь и голуби, наши дорогие друзья!"- написала на своей странице в Instagram актриса.

Такой поступок "народной Роксоланы" нашел отклик в сердцах ее фанатов.

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Ольга Сумская едет на Донбас с гастролями / instagram.com/olgasumska

В комментариях к посту многие благодарили Ольгу Сумскую за вдохновение и поддержку, а также желали ей и театральной труппе стойкости и успеха:

"Спасибо за поддержку!"

"Именно так и должны вести себя музы! А не "я вне политики"

"❤️❤️❤️ молодец! Низкий поклон Вам!"

"Очаровательная красавица, спасибо за поддержку! ❤️"

"Оля, всей труппе здоровья, стойкости, успешных гастролей! Вас ждут с нетерпением, особенно в эти напряженные дни. Сегодня Вы - олицетворение красоты, доброты, силы духа и смелости нашего народа!❤️❤️❤️"

"Вы вдохновляете ❤️ спасибо Вам".Читайте такжеПоймали на горячем: Ольга Сумская целовалась с любовником, пока муж отвернулся

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