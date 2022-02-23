"С отчаянием в душе, но с верой в сердце": Ольга Сумская едет на Донбасс

С 24 по 28 февраля актриса будет на гастролях в городах Днепропетровской, Луганской и Донецкой областей.
Народная артистка Украины Ольга Сумская вместе с театральной труппой отправляется туда, где сейчас "горячее" всего.
Актриса анонсировала тур по городам Днепропетровской, Луганской и Донецкой областей со спектаклем Любовь и голуби.
По мнению Сумской, людям сейчас как никогда необходимы искусство и яркие эмоции. Поэтому она отправляется дарить позитив и хорошее настроение своей актерской игрой.
"Когда стреляют пушки, музы не молчат. С отчаянием в душе, но с верой в сердце, что Украина сумеет устоять! Нас встречает Днепр и Донбасс! Ждем вас на спектакле Любовь и голуби, наши дорогие друзья!"- написала на своей странице в Instagram актриса.
Такой поступок "народной Роксоланы" нашел отклик в сердцах ее фанатов.
В комментариях к посту многие благодарили Ольгу Сумскую за вдохновение и поддержку, а также желали ей и театральной труппе стойкости и успеха:
"Спасибо за поддержку!"
"Именно так и должны вести себя музы! А не "я вне политики"
"❤️❤️❤️ молодец! Низкий поклон Вам!"
"Очаровательная красавица, спасибо за поддержку! ❤️"
"Оля, всей труппе здоровья, стойкости, успешных гастролей! Вас ждут с нетерпением, особенно в эти напряженные дни. Сегодня Вы - олицетворение красоты, доброты, силы духа и смелости нашего народа!❤️❤️❤️"
"Вы вдохновляете ❤️ спасибо Вам".Читайте такжеПоймали на горячем: Ольга Сумская целовалась с любовником, пока муж отвернулся
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