УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах

20 февраля 2022, 15:47
Прослушать новость
Остановить

Певица решила похвастаться фото глубокого декольте.

Ани Лорак похвасталась откровенным снимком / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак, которая уже несколько лет живет и работает в РФ, похвасталась пикантной фотосессией.

На своей страничке в Instagram она опубликовала коллаж из собственных фото с разными эмоциями.

"Быть женщиной — это прекрасно, хоть порой бывает очень сложно управлять этой планетой. Но иногда еще сложнее разобраться в себе: чего я хочу на самом деле. Найти тот самый баланс — нелегкая задача, но в этом и есть прелесть бытия", - написала артистка в подписи к посту.

instagram.com/anilorak/

Фотосет вызвал восторг у ее поклонников.
"Пока мир сходит с ума, Вы радуете нас своей солнечной улыбкой. Спасибо Вам", "Какая красивая, Боже", "Шикарный коллаж", "Вы такая прекрасная! Ну просто заряжайте бесконечным желанием жить и творить", - писали в комментариях под постом.

Смотрите также:

Автор: Сергей Кущ
viber
Ани Лорак новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Тельцам – сплетни, Весам – любовный треугольник, Скорпионам – знаки судьбыЛунный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Тельцам – сплетни, Весам – любовный треугольник, Скорпионам – знаки судьбы 7 несравненных вещей, о покупке которых вы никогда не пожалеете7 несравненных вещей, о покупке которых вы никогда не пожалеете Россия готова взрывать снаряды в КиевеРоссия готова взрывать снаряды в Киеве Как же это бесит: названы главные недостатки каждого знака зодиакаКак же это бесит: названы главные недостатки каждого знака зодиака Резкое подорожание водки и вина: украинцам рассказали о новом росте ценРезкое подорожание водки и вина: украинцам рассказали о новом росте цен
16:27

Ракетные учения и угрозы Украине: в ЕС пригрозили России жестким ударом

16:19

Вкуснее не придумаешь: простой пирог к чаю за 15 минутВидео

15:55

Украина объявит США, Британии и РФ инициативу по Будапештскому меморандуму

15:47

"Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах

15:35

Должны быть на каждой кухне: какие травы и приправы привлекают удачу и помогают разбогатетьВидео

Реклама
15:32

Ударит мороз, повалит снег: украинцам назвали дату резкого похолоданияВидео

15:20

"У нас проблема с русскими деньгами в городе": Джонсон рассказал, как Британия "укусит" ПутинаВидео

15:17

Путин думает, что Зеленский против "Минска": в Кремле разразились заявлением

15:14

Идея о том, что Украина угрожает России, противоречит любой логике - Блинкен поймал Кремль на лжиВидео

14:51

Облавы в "ЛДНР": мужчин хватают на улицах и увозят в "военкоматы"Видео

14:33

Макрон после разговора с Путиным срочно позвонил ЗеленскомуВидео

14:32

"Наступление" на Донбасс и удар по "Минску": Кулеба разнес РФ и обратился к Западу

13:57

Путин не остановится на Украине, страны Балтии в опасности – глава британского МИДВидео

13:46

"Очень сильно запахло порохом": Россия и Беларусь продолжат стрелять из-за ситуации на Донбассе

13:46

Сценарий Грузии на Донбассе или атака на Одессу и Мариуполь: The Guardian узнали о "плане Путина"

13:00

Гороскоп на завтра, 21 февраля 2022: Тельцам – выигрыш, Девам – вещие сны, Водолеям – кардинальные переменыВидео

12:52

ГТС Украины вместо труб Газпрома: Польша призвала ЕС к удару по СП-1 и СП-2

12:25

Путин хочет капитуляции Украины, а главными целями будут Верховная Рада и ОП - The GuardianВидео

12:15

Эвакуированные граждане ОРДЛО начали получать по 10 тысяч рублей от Путина: как реагируют россиянеВидео

12:00

Более 40 тысяч беженцев отправили с оккупированного Донбасса в Ростовскую область

Реклама
11:44

Без еды и крыши над головой: эвакуированные жители "ЛДНР" рассказали, как их приняли в РоссииВидео

11:10

"Будет оцеплен Киев": Джонсон заявил, что Россия планирует крупнейшую с 1945 года войну в ЕвропеВидео

10:47

Как супермаркеты "кормят" украинцев ядовитой просрочкойВидео

10:10

Один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне - ЗеленскийВидео

09:46

Не на что содержать: на Волыни мать 8-х детей отказалась от девятого

09:16

"Мы не должны бросать страну, которая отказалась от ядерного оружия": Брэнсон поддержал Украину

08:43

Без предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньги

08:38

Россия готовится создать повод для полномасштабного нападения на Украину - СтолтенбергВидео

08:20

Приметы на 21 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в бедуВидео

08:20

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2022: Ракам – удачное совпадение, Львам – деньги, Девам – интригиВидео

08:12

В ОДКБ захотели ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев"Видео

07:45

Вряд ли Кремль объявит войну заранее и отправит факсмнение

07:32

Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями, Путин заблуждается - БлинкенВидео

07:10

Диетолог разоблачил очень популярный миф о кофе

06:29

Свет по 8-10 гривен и перебои: чего ждать Украине от присоединения к энергосистеме ЕСмнение

06:01

7 несравненных вещей, о покупке которых вы никогда не пожалеете

05:28

Украину разогреет до +24°: появился неожиданный прогноз на веснуВидео

05:02

Невероятное везение, прибыль и большая любовь: гороскоп на март 2022 года для ДевВидео

04:45

Эта подкормка творит чудеса: удобрение из золы заставит орхидею цвестиВидео

04:22

Российский народ не сможет пойти войной против украинцев - ЗеленскийВидео

Реклама
03:50

3 предмета, которые старят интерьер: от чего нужно срочно избавитьсяВидео

03:17

Есть ли связь между питанием и иммунитетом - ответ диетолога

02:42

Белый яд: эксперты рассказали, как употреблять значительно меньше соли

02:17

Хотите похудеть – больше спите: ученые объяснили, как сон влияет на вес

01:36

Доллар "идет на взлет": эксперт раскрыл сценарий резкого подорожанияВидео

01:15

Кардиолог назвала новый продукт, очень опасный для сердца

00:51

Приметы на 20 февраля: что нельзя делать в день Луки и как не попасть в бедуВидео

00:02

МАУ увеличит количество рейсов из-за массовых остановок полетов

19 февраля, суббота
23:27

Почему после коронавируса выпадают волосы: ответ Минздрава

23:06

Зеленский обсудил с Макроном обострение на Донбассе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять