"Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах

Певица решила похвастаться фото глубокого декольте.
Певица Ани Лорак, которая уже несколько лет живет и работает в РФ, похвасталась пикантной фотосессией.
На своей страничке в Instagram она опубликовала коллаж из собственных фото с разными эмоциями.
"Быть женщиной — это прекрасно, хоть порой бывает очень сложно управлять этой планетой. Но иногда еще сложнее разобраться в себе: чего я хочу на самом деле. Найти тот самый баланс — нелегкая задача, но в этом и есть прелесть бытия", - написала артистка в подписи к посту.
Фотосет вызвал восторг у ее поклонников.
"Пока мир сходит с ума, Вы радуете нас своей солнечной улыбкой. Спасибо Вам", "Какая красивая, Боже", "Шикарный коллаж", "Вы такая прекрасная! Ну просто заряжайте бесконечным желанием жить и творить", - писали в комментариях под постом.
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