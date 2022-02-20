"Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах

Ани Лорак похвасталась откровенным снимком / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак, которая уже несколько лет живет и работает в РФ, похвасталась пикантной фотосессией.

На своей страничке в Instagram она опубликовала коллаж из собственных фото с разными эмоциями.

"Быть женщиной — это прекрасно, хоть порой бывает очень сложно управлять этой планетой. Но иногда еще сложнее разобраться в себе: чего я хочу на самом деле. Найти тот самый баланс — нелегкая задача, но в этом и есть прелесть бытия", - написала артистка в подписи к посту.

instagram.com/anilorak/

Фотосет вызвал восторг у ее поклонников.

"Пока мир сходит с ума, Вы радуете нас своей солнечной улыбкой. Спасибо Вам", "Какая красивая, Боже", "Шикарный коллаж", "Вы такая прекрасная! Ну просто заряжайте бесконечным желанием жить и творить", - писали в комментариях под постом.

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