Оля Цибульская рассказала, чем удивляет мужа в постели

Певица раскрыла свой маленький интимный секрет.
На съемках для Нового канала певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась самым сокровенным и пустила журналистов в святая святых каждой женщины - свою дамскую сумочку.
Среди множества милых и полезных вещей, вроде игрушки, который сын Нестор оставил ее в качестве талисмана, или индивидуального микрофона, Цибульская носит с собой очень интимную вещь.
Речь идет о тренажере для тонуса интимных мышц. Артистка использует его де угодно, поэтому всегда носит с собой.
Главная "киця" Украины отмечает - такой гаджет и для женского здоровья полезен, и на качество интимной близости существенно влияет.
"После того как я познакомилась со своей подругой Наташей – лучшим сексологом страны, этот тренажер всегда со мной, – говорит артистка. – Небольшая вещица в виде капли на ниточке. Если ее правильно и регулярно использовать, можно быстро подтянуть все женские мышцы, избавиться от боли во время критических дней и удивить любимого. Проверено!" - рассказывает Оля Цибульская.
К слову, о муже певицы известно крайне мало - отец ее единственного сына старается избегать публичности. По словам самой Цибульской, они с супругом познакомились еще в школе, где и началась их история любви.
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