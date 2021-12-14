Мистер Биг из сериала Секс в большом городе лично поздравил Олю Цибульскую с Днем рождения

Крис Нот поздравил Олю Цибульскую с Днем рождения / Коллаж - instagram.com/cybulskaya / instagram.com/chrisnothofficial

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская сегодня отмечает свое 36-летие. Ранее артистка признавалась, что отмечать Дни рождения она не любит, поэтому проведет этот день с близкими, без помпезных вечеринок.

Однако одно особенное поздравление сегодня возможно изменит планы певицы.

Оля Цибульская - горячая поклонница сериала Секс в большом городе. Она смотрела его множество раз и для нее эта история трогательная до слез.

Саунд продюсер американского лейбла, с которым Цибульская обсуждает сотрудничество, знал об этой особенности своей подопечной. Поэтому, дабы порадовать ее в День ее рождения, обратился к Крису Нотту - Мистеру Бигу, Мужчине мечты из сериала Секс в большом городе.

Актер прослушал записи песен Оли Цибульской, которые пришлись ему по душе, и записал артистке теплое видеопоздравление: "Привет, крошка! Я слышал, ты готовишь клип на песню Просекко. Приезжай в Нью-Йорк, у меня есть свой рок-н-ролл бар. Хочу, чтобы ты там выступала, а мы все будем обсыпать тебя лепестками роз. Ты порвешь этот мир, ты - главная Киса, и это говорю тебе я - Мистер Биг. Хочу пожелать тебе удачи. Я бы очень хотел приехать в Украину, если получится - буду искать твой концерт. Потому что ты - суперзвезда, крошка. Желаю тебе абсо-бляха-лютно крутого будущего. Потому что главная Киса должна разрывать! Ты - одна из лучших, самая большая звезда в Украине. Самая большая. Окей, бэйби, увидимся. Забыл сказать: с Днем рождения, бэйби!"

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Мистер Биг записал для Цибульской видеопоздравление / instagram.com/cybulskaya

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