Даша Астафьева в соблазнительной фотосессии засветила сочную грудь и соски в прозрачном белье

Даша Астафьева в манящем образе / instagram.com/da_astafieva

Модель, певица, актриса и телеведущая Даша Астафьева вновь порадовала поклонников манящей эротической фотосессией.

В объективе фотографа Ника Яшика артистка предстала в лаконичном соблазнительном образе.

На черно-белом фото Астафьева позирует в светлом прозрачном белье, сквозь которое видны соски певицы, светлых чулках с поясом и черными подвязками.

Кадр сделан у окна или в отражении зеркала. На модели - минимум макияжа, волосы крупными волнами спадают на плечи девушки. Голова Астафьевой слегка закинута назад, губы приоткрыты.

Фото получилось живым, не постановочным. На нем артистка, любуясь своим отражением, поправляет подвязку на чулках.

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Даша Астафьева в эротической черно-белой фотосессии / instagram.com/nickyashika/

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