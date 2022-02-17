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В костюме Евы: Белла и Джиджи Хадид полностью обнажились в модном "Эдемском саду"

17 февраля 2022, 05:02
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Неприкрытая нагота сестер возбуждает воображение.

Белла и Джиджи Хадид снялись обнаженными, подражая образу Евы / gettyimages.com

Американские модели Белла и Джиджи Хадид - поистине уникальное явление в в фэшн-индустрии. Красивые, сказочно богатые сестры, которые покоряют мировые подиумы без ссор, склок и конкуренции.

Каждая из них по-своему прекрасна и воплощает свое, непередаваемое амплуа.

Заполучить для своего бренда сразу двоих этих покорительниц модного Олимпа - большая удача, которая могла улыбнуться лишь такой фэшн-акуле, как Донателла Версаче.

Сестры Хадид сотрудничают с модным домом Versace практически десять лет, и поддерживают с Донателлой теплые, дружеские отношения.

Именно она показала миру восхитительный по своей простоте и композиции кадр, на котором Белла и Джиджи демонстрируют абсолютное ню, прикрывая пах лишь сумочками от Versace. В кадре сестры Хадид воплощают аллюзию на образ Евы в искусстве - они обнажены, волосы уложены крупными волнами, в руках держат красное яблоко, а ногу Беллы обвивает змей-искуситель.

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Белла и Джиджи Хадид снялись ню для рекламной кампании Versace / instagram.com/donatella_versace

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Ранее певица Анна Седокова в багровом платье показала, как муж, баскетболист Янис Тимма, ласкает ее обнаженную грудь алой розой.

Модель Деми Роуз в пин-ап образе едва не выронила сочную грудь из алого корсета. На фото девушка игриво посылает в камеру воздушные поцелуи и капризно надувает губки.

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