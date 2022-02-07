40 лет назад: Ольга Сумская показала, как выглядела в 14 лет

Даже стрижка "под мальчика", мужские коньки и строгое пальто не сумели скрыть красоту подрастающей актрисы.
Народная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась с фанатами серией снимков, на которой ей всего 14 лет - в возрасте знаменитой Роксоланы, роль которой и принесла ей всенародную любовь и известность.
В социальных сетях артистка выложила зимние фото, которые были сняты во времена ее юности.
На них изображены зимние забавы, вроде катания на коньках, кормления птиц и белок. В кадр также попали мама актрисы Анна Ивановна и старшая сестра, актриса и телеведущая, Наталья Сумская.
"Мои 14... Запорожье. Зимой папа сам заливал каток во дворе у нашего дома, и мы гоняли на простых, мужских коньках... Как я тогда мечтала про фигурные! Мое счастливое детство... ❤️ Фото - Вячеслава Сумского, моего папы!" - подписала архивные снимки Ольга Сумская.
На фотографиях едва угадывается та роскошная актриса, которой Сумская станет чуть позже.
Однако некоторые характерные детали внешности актрисы остались неизменными. Поклонники отмечают, что даже в 14-летне возрасте Ольга Сумская уже обладала красотой и глубоким, задумчивым взглядом, которые принесли артистке сценический успех:
"Красота неземная".
"В конце 90-ых, после школы, смотрели с бабушкой Роксолану, и тогда я подумала, что это - самая красивая из всех женщин. Прошло много времени, а мое мнение не изменилось ❤️❤️❤️".
"Какая красивая!!! Вы очень красивая как внешне так и внутренне!!! ❤️ Настоящая украинская Дива!"
"Вот не зря вы сохранили такую красоту и такие бездонные глаза. Красавица и тогда и сейчас".
"Какая красивая девочка!"
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