Пугачева предстала на редком семейном фото

Примдонна позировала вместе с детьми-двойняшками.
Муж Примадонны Максим Галкин выложил в Instsgram мало фото с Аллой Пугачевой и их детьми-двойняшками - Гарри и Лизой.
"Гарик собрался на рыбалку", - подписал снимок комик.
В кадре Пугачева предстала в черном балахонистом платье длины миди. Свой образ она дополнила она ботинками-челси, модной массивной цепочкой. черной сумочкой.
Фанаты засыпали звезду комментариями:
"Красотка", "Как ровесница Галкина", "Какая хорошая семья", - написали поклонники певицы.
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Как известно, Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Примадонна официально вышла замуж в пятый раз.
Напомним, ранее Галкин показал Пугачеву в спортивном костюме.
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Автор: Ульяна Виноградова