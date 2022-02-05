Пугачева предстала на редком семейном фото

Алла Пугачева / Instagram

Муж Примадонны Максим Галкин выложил в Instsgram мало фото с Аллой Пугачевой и их детьми-двойняшками - Гарри и Лизой.

"Гарик собрался на рыбалку", - подписал снимок комик.

В кадре Пугачева предстала в черном балахонистом платье длины миди. Свой образ она дополнила она ботинками-челси, модной массивной цепочкой. черной сумочкой.

Фанаты засыпали звезду комментариями:

"Красотка", "Как ровесница Галкина", "Какая хорошая семья", - написали поклонники певицы.

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Как известно, Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Примадонна официально вышла замуж в пятый раз.

Напомним, ранее Галкин показал Пугачеву в спортивном костюме.

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