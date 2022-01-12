Как Алла Пугачева выглядит в повседневной жизни - показывает Максим Галкин

Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в домашней обстановке / instagram.com/maxgalkinru

Певица Алла Пугачева последнее время часто радует поклонников переменами во внешности. На свежих фото 72-летняя Примадонна выглядит живой и цветущей.

Удается сохранить свой непередаваемый шарм артистке не только на светских мероприятиях. В домашней обстановке Пугачева также бодра и весела.

Отличном доказательством тому послужило видео, которым поделился супруг Примадонны, шоумен и комик Максим Галкин.

На нем дети звездной пары, Гарик и Лиза, развлекаются в домашнем спортивном зале. Мальчик наигрывает задорную мелодию на губной гармошке, а девочка танцует, изображая нечто вроде брейкданса. Вскоре, пританцовывая, в кадре появляется сама Пугачева.

Примадонна одета просто, но стильно - в свободную черную кофту, черные леггинсы и розовые кроссовки. Волосы Аллы Борисовны собраны в высокий хвост.

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