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Cын Ротару показал шикарный коттедж матери

12 января 2022, 00:53
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Поместье находится в лесу. Оно окружено ровом.

Семья Софии Ротару в гостиной особняка/ instagram.com/sofiarotaru.official

Сын известной украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал публике роскошный семейный особняк за 2 млн долларов. Дом находится в 22 км от Киева в селе Пятихатки.

В Instagram-stories сын звезды показал заснеженную дорожку, ведущую к дому. Сказочности картине добавили фонарики, которые вечером (фото было сделано в позднюю пору) смотрелись как волшебные огоньки вдоль тропинки.

На участке площадью 20 соток построен необычной формы трехэтажный коттедж - с косой крышей и панорамными окнами. Общая площадь дома порядка 300 квадратных метров.

Изюминка особняка - гостиная с уникальной стеклянной стеной, камином и люстрой в средневековом стиле.

Также на территории поместья есть теннисный корт, мангал, огромная беседка, гостевой домик и помещения для инвентаря.

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Дом расположен в лесу, но среди всей зелени его выделяют декоративные деревья и кустарники. А именно - голубые ели и туи, а также разнообразные цветы.

Несколько ранее София Ротару призналась, что сама ухаживает за своим садом.

Читайте такжеДом будет пахнуть уютом: самые модные обои в 2022 годуКроме того, известно, что территория поместья окружена ровом, а в воздухе стоит защита от дронов. Таким образом певица пытается сохранить под грифом секретности свою личную жизнь.

Напомним, украинская Рапунцель Алена Кравченко уже не может самостоятельно ухаживать за волосами и начала их рекордно редко мыть.

Также ранее российская певица Ирина Дубцова показала себя в новых формах - после уменьшения груди.

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