Cын Ротару показал шикарный коттедж матери

Поместье находится в лесу. Оно окружено ровом.
Сын известной украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал публике роскошный семейный особняк за 2 млн долларов. Дом находится в 22 км от Киева в селе Пятихатки.
В Instagram-stories сын звезды показал заснеженную дорожку, ведущую к дому. Сказочности картине добавили фонарики, которые вечером (фото было сделано в позднюю пору) смотрелись как волшебные огоньки вдоль тропинки.
На участке площадью 20 соток построен необычной формы трехэтажный коттедж - с косой крышей и панорамными окнами. Общая площадь дома порядка 300 квадратных метров.
Изюминка особняка - гостиная с уникальной стеклянной стеной, камином и люстрой в средневековом стиле.
Также на территории поместья есть теннисный корт, мангал, огромная беседка, гостевой домик и помещения для инвентаря.
Дом расположен в лесу, но среди всей зелени его выделяют декоративные деревья и кустарники. А именно - голубые ели и туи, а также разнообразные цветы.
Несколько ранее София Ротару призналась, что сама ухаживает за своим садом.
Читайте такжеДом будет пахнуть уютом: самые модные обои в 2022 годуКроме того, известно, что территория поместья окружена ровом, а в воздухе стоит защита от дронов. Таким образом певица пытается сохранить под грифом секретности свою личную жизнь.
Напомним, украинская Рапунцель Алена Кравченко уже не может самостоятельно ухаживать за волосами и начала их рекордно редко мыть.
Также ранее российская певица Ирина Дубцова показала себя в новых формах - после уменьшения груди.
Читайте также:
- Представители Марины Хлебниковой дали официальный комментарий о состоянии певицы после пожара
- Эпатажная певица снялась обнаженной: пикантные фото впечатляющей фигуры
- "Да, я полноценная женщина!": трансгендерная певица Зианджа раскрыла правду о смене пола
- Певица Земфира показала редкое фото в нежном образе, и рассказала куда исчезла
- Злата Огневич рассказала страшную историю, которая случилась с ней на Новый год
- Надя Дорофеева в крохотном бикини ошеломила поклонников тощей фигурой
- Звезда фильма Иван Васильевич меняет профессию попал в реанимацию
- Оксана Байрак выложила архивные кадры до пластики