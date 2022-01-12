Одесская Рапунцель из-за длинной косы не может обойтись без сторонней помощи

Девушка начала реже мыть свое "достоинство".
Украинка Аленка Кравченко прославилась на весь мир благодаря своей длинной косе. Ее волосы уже "добрались" до пола и достигли 195 см в длину. Однако не так просто живется 36-летней одесситке с такой прической. Теперь она не может обойтись без сторонней помощи даже, чтобы их расчесать.
На своей странице в Instagram обладательница самой длинной косы в Украине выложила видеоролик, в котором показала, что волосы ей расчесывает парикмахер.
Цирюльник держит половину хвоста и таким образом приводит в порядок вторую.
Также известно, что Кравченко начала реже мыть свое "достоинство". Ранее она принимала гигиенические процедуры раз в неделю, а теперь только раз в три недели.
Однако свежесть и красивый вид прически она все-таки сохраняет. Модель волосы делает маски - из простых аптечных средств, к примеру, оливкового масла.
Напомним, ранее украинский режиссер Оксана Байрак показала себя в юности до пластики.
Также ранее российская певица Ирина Дубцова показала новые формы в купальнике. Звезда уменьшила груди.
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