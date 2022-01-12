Одесская Рапунцель из-за длинной косы не может обойтись без сторонней помощи

Алена Кравченко / instagram.com/alona__kravchenko

Украинка Аленка Кравченко прославилась на весь мир благодаря своей длинной косе. Ее волосы уже "добрались" до пола и достигли 195 см в длину. Однако не так просто живется 36-летней одесситке с такой прической. Теперь она не может обойтись без сторонней помощи даже, чтобы их расчесать.

На своей странице в Instagram обладательница самой длинной косы в Украине выложила видеоролик, в котором показала, что волосы ей расчесывает парикмахер.

Цирюльник держит половину хвоста и таким образом приводит в порядок вторую.

Также известно, что Кравченко начала реже мыть свое "достоинство". Ранее она принимала гигиенические процедуры раз в неделю, а теперь только раз в три недели.

Однако свежесть и красивый вид прически она все-таки сохраняет. Модель волосы делает маски - из простых аптечных средств, к примеру, оливкового масла.

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Напомним, ранее украинский режиссер Оксана Байрак показала себя в юности до пластики.

Также ранее российская певица Ирина Дубцова показала новые формы в купальнике. Звезда уменьшила груди.

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