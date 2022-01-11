Оксана Байрак выложила архивные кадры до пластики

Оксана Байрак / ivona.bigmir.net

Известный украинский режиссер Оксана Байрак поделилась в Instagram-stories архивным фото. Она предстала юной.

"Сказала бы: "Девочка, никаких сомнений! Ты - гений!", - написала Байрак тем самым отвечая на вопрос поклонников о том, что бы она посоветовала себе в 18-20 лет.

Звезда предстала на черно-белом снимке школьницей. То есть, показала себя в истинной красоте еще задолго до пластических операций.

Кроме того, фанаты спросили у режиссера, не жалеет ли она, что родилась в Украине. На что Байрак ответила, что родилась в СССР.

Читайте такжеЗвезда фильма Иван Васильевич меняет профессию попал в реанимациюНапомним, Ирина Дубцова показала себя в купальнике после уменьшения груди.

Читайте также: