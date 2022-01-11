Оксана Байрак выложила архивные кадры до пластики

Режиссер ответила на вопрос поклонников о том, что бы она посоветовала себе в 18-20 лет.
Известный украинский режиссер Оксана Байрак поделилась в Instagram-stories архивным фото. Она предстала юной.
"Сказала бы: "Девочка, никаких сомнений! Ты - гений!", - написала Байрак тем самым отвечая на вопрос поклонников о том, что бы она посоветовала себе в 18-20 лет.
Звезда предстала на черно-белом снимке школьницей. То есть, показала себя в истинной красоте еще задолго до пластических операций.
Кроме того, фанаты спросили у режиссера, не жалеет ли она, что родилась в Украине. На что Байрак ответила, что родилась в СССР.
Читайте такжеЗвезда фильма Иван Васильевич меняет профессию попал в реанимациюНапомним, Ирина Дубцова показала себя в купальнике после уменьшения груди.
Читайте также:
- Сердце занято, но не Огневич: на кого Дмитрий Шевченко променял певицу
- "Да, я полноценная женщина!": трансгендерная певица Зианджа раскрыла правду о смене пола
- Певица Земфира показала редкое фото в нежном образе, и рассказала куда исчезла
- У известной украинской певицы случился выкидыш
- 17-летний сын известной певицы покончил с собой
- После уменьшения груди: российская певица ошеломила фото в купальнике широко раздвинув ноги
Автор: Ульяна Виноградова