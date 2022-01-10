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Надя Дорофеева в крохотном бикини ошеломила поклонников тощей фигурой

10 января 2022, 17:59
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Звезду назвали "нездоровой".

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева отдыхает в мексиканском Тулуме. Звезда выложила в Instagram эротичный снимок.

Дорофеева опубликовала соблазнительное фото в купальнике. Она предстала в зеленом бикини в пикантной позе - сидя на бортике бассейна.

Певица прикрыла глаза и взялась за голову руками

"Забери солнце с собою", - подписала кадр певица.

Однако поклонники в комментариях написали, что она выглядит слишком тощей. Они назвали ее "доской" и заявили о признаках анорексии.

Напомним, ранее Надя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес.

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