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Надя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес

11 декабря 2021, 05:30
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Певица поделилась своими представлениями о сексуальности.

Надя Дорофеева выбирает комфорт и уют / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева выбирает шикарные вечерние наряды для светских мероприятий и вечеринок, которые умело подчеркивают все ее достоинства.

Но дома артистка все же предпочитает комфортные и уютные вещи. По словам самой певицы, домашняя одежда должна быть такой, чтобы в ней было удобно валяться на диване, и не жалко, если на нее что-нибудь уронить из еды.

По такому принципу Дорофеева и одевается дома. Но порой она предстает в неожиданных нежных и стильных образах. На новом фото девушка надела серые спортивные штаны, теплую кофту на пуговицах, правда, полностью расстегнутую. Из-под нее виднеется красивое кружевное белье и крепкий пресс артистки.

Фотографию певица сопроводила забавной историей: "Выхожу утром на кухню и Вова спрашивает:

- А что случилось? Я не понял?

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Я ему:

- В смысле?

- Чё ты так одета?

- Как?

- Ну, красиво…- говорит он.

- Я что, обычно дома плохо выгляжу?

- Нууууу..нет, выглядишь ты классно.. в отличие от домашней одежды, которая на тебе)))"

Окончила свой рассказ Дорофеева в шуточном возмущении: "С каких пор тёплые носочки не секси?"

Надя Дорофеева в нежном домашнем образе / instagram.com/nadyadorofeeva

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Ранее реп-исполнительница Alyona Alyona в кокетливом наряде впервые показала лицо своего бойфренда.

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