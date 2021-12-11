Надя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес

Певица поделилась своими представлениями о сексуальности.
Певица Надя Дорофеева выбирает шикарные вечерние наряды для светских мероприятий и вечеринок, которые умело подчеркивают все ее достоинства.
Но дома артистка все же предпочитает комфортные и уютные вещи. По словам самой певицы, домашняя одежда должна быть такой, чтобы в ней было удобно валяться на диване, и не жалко, если на нее что-нибудь уронить из еды.
По такому принципу Дорофеева и одевается дома. Но порой она предстает в неожиданных нежных и стильных образах. На новом фото девушка надела серые спортивные штаны, теплую кофту на пуговицах, правда, полностью расстегнутую. Из-под нее виднеется красивое кружевное белье и крепкий пресс артистки.
Фотографию певица сопроводила забавной историей: "Выхожу утром на кухню и Вова спрашивает:
- А что случилось? Я не понял?
Я ему:
- В смысле?
- Чё ты так одета?
- Как?
- Ну, красиво…- говорит он.
- Я что, обычно дома плохо выгляжу?
- Нууууу..нет, выглядишь ты классно.. в отличие от домашней одежды, которая на тебе)))"
Окончила свой рассказ Дорофеева в шуточном возмущении: "С каких пор тёплые носочки не секси?"
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Ранее реп-исполнительница Alyona Alyona в кокетливом наряде впервые показала лицо своего бойфренда.
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