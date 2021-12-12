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Алла Пугачева восхитила Сеть: вышла в свет в чулках и кожаном мини

12 декабря 2021, 03:17
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Дополнила "лук" Примадонна распущенными кудрявыми волосами с челкой, неброским макияжем с акцентом на глаза.

Алла Пугачева порадовала новым "луком" / фото Instagram Максима Галкина

Алла Пугачева в который раз порадовала своих фанов новыми фотографиями, на которых предстала в весьма смелом образе - в кожаном мини-платье под пояс и с открытыми плечами, высоких сапогах-трубах и в колготах-чулках.

Фото в Instagram выложил супруг Примадонны Максим Галкин.

"Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!" - написал он.

Дополнила "лук" Пугачева распущенными кудрявыми волосами с челкой, неброским макияжем с акцентом на глаза.

"Женщину, которая поет" сразу осыпали комплиментами, восхитившись ее внешним видом. Некоторые пользователи Сети были шокированы столь смелым образом.

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Примадонна пришла в таком наряде на день рождения своей подруги Иды Достман.

Галкин и Пугачева

Ранее Главред писал о том, что российский артист и шоумен Максим Галкин показал на видео, как к Новому году украсили замок в деревне Грязь, в котором он проживает с Аллой Пугачевой.

На видео можно увидеть заснеженную территорию замка, которую украсили елками, яркими гирляндами. Праздничную атмосферу придает снег.

"Смотрите, какая сказка зимняя. Прелесть. Просто уже Новый год практически. А шапочка у меня модная какая", - комментирует Галкин.

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