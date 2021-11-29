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Алла Пугачева с кошкой на голове шокировала фанатов сходством с Сергеем Зверевым

29 ноября 2021, 15:44
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72-летняя Примадонна потерпела модное фиаско.

Аллу Пугачеву спутали на фото с Сергеем Зверевым/ instagram.com/maxgalkinru

Певица Алла Пугачева в меховой повязке обескуражила фанатов фото в новом образе.

Примадонну на прогулке заснял ее близкий друг - модельер Игорь Гуляев. Он похвалил певицу за выбор наряда: черный свитер, белая блузка, застегнутая под горло, черный тренч, брюки-клеш и замшевые ботинки. В качестве аксессуаров Пугачева выбрала солнцезащитные очки на цепочке, черную заколку для волос, жемчужное ожерелье и перчатки-митенки с крупными бусинами.

"Каждый раз убеждаюсь ,что лучший стилист А. Б. Пугачевой - сама ПУГАЧЕВА", - подписал кадры дизайнер.

Однако уже на следующем фото видно, что Гуляев все же не сумел сдержать свое профессиональное чувство прекрасного, и решился дополнить образ Примадонны повязкой на голову из меха.

Окрас и длина шерсти этого аксессуара напомнила поклонникам Аллы Борисовны шкурку кошки. К такому выбору аксессуаров они отнеслись с неодобрением.

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Алла Пугачева с "кошкой" на голове / instagram.com/igorgulyaevofficial

Кроме того саму фотографию Пугачевой сочли не очень удачной. Многим фанатам Алла Борисовна в объективе Гуляева стала напоминать шоумена Сергея Зверева:

"Что за кошка на голове?"

"Теперь немного на образ Зверева Сергея похоже".

"Не нравятся мне такие головные уборы и животных жалко".

"Не, честно, Алла и эта шапочка не совместимы. Без обид".

"Есть сходство на этом фото со Зверевым".

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Ранее Аллу Пугачеву в игривом мини спутали с ее дочерью - певицей Кристиной Орбакайте.

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