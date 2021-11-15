"Алла или Кристина?": Пугачева удивила поклонников цветущим видом в черном мини

Макисм Галкин и Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

Актер и телеведущий Максим Галкин похвастался моложавым видом своей супруги - Примадонны Аллы Борисовны.

На свежем фото Пугачева продемонстрировала стройные, как у подростка, ножки в умопомрачительно коротком черном мини-платье.

Сдержанный макияж, прямые волосы и челка сделали певицу похожей на ее дочь - Кристину Орбакайте.

Свежий и цветущий вид Примадонны в компании супруга оценили многие знаменитости: Юлия Савичева, Анита Цой, Алика Смехова, Николай Басков и пр.

Поклонники также в шутку отметили, что рядом с такой моложавой Аллой скоро сам Галкин будет выглядеть старше своей избранницы.

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Аллу Пугачеву не узнать на свежем фото / instagram.com/maxgalkinru

Другие же просто порадовались тому, как любовь и семейное счастье положительно влияет на обоих артистов:

"Как красиво выглядит любовь".

"Максим, вы такой молодец, продляете молодость супруге!"

"Любовь творит чудеса! Пусть всегда Вам будет хорошо и тепло рядом друг с другом и детьми❤️"

"Что вы делаете со своей женой, что она молодеет с каждым днем?"

"❤️❤️Вы чудесные!! Красивые, умные, смелые! Восхищаюсь!"

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Ранее Алла Пугачева вместе с Софией Ротару исполнили хит группы t.A.T.u.

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