Фронтмен Maneskin Дамиано Давид в кожаных трусах и чулках в сетку вышел на красную дорожку

Дамиано Давид в пикантном образе посетил церемонию MTV / instagram.com/ykaaar

Солист группы Дамиано Давид Måneskin появился на церемонии награждения MTV Europe Music Awards в Будапеште в весьма пикантном наряде.

Эпатажные любимчики публики Måneskin прибыли в Венгрию, чтобы побороться с известными музыкантами со всего мира за популярную премию MTV. На красную дорожку музыканты вышли в сверкающих концертных костюмах.

Однако солист Måneskin Дамиано Давид даже на фоне своих коллег выглядел вызывающе и вычурно. Молодой человек надел кожаные трусы с металлическими заклепками на гульфике, чулки в крупную сетку с поясом, и высокие лакированные ботфорты.

Также певец примерил черную прозрачную блузу, завязанную на груди, и длинные, до локтей, лакированные перчатки.

В таком виде артисты выступали на сцене MTV ЕМА, и завоевали титул лучшей рок-группы 2021 года.

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Måneskin - лучшая рок-группа 2021 по версии MTV ЕМА / instagram.com/mtvema

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