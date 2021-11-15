Фронтмен Maneskin Дамиано Давид в кожаных трусах и чулках в сетку вышел на красную дорожку

Итальянский красавчик поразил фанатов стройными ножками.
Солист группы Дамиано Давид Måneskin появился на церемонии награждения MTV Europe Music Awards в Будапеште в весьма пикантном наряде.
Эпатажные любимчики публики Måneskin прибыли в Венгрию, чтобы побороться с известными музыкантами со всего мира за популярную премию MTV. На красную дорожку музыканты вышли в сверкающих концертных костюмах.
Однако солист Måneskin Дамиано Давид даже на фоне своих коллег выглядел вызывающе и вычурно. Молодой человек надел кожаные трусы с металлическими заклепками на гульфике, чулки в крупную сетку с поясом, и высокие лакированные ботфорты.
Также певец примерил черную прозрачную блузу, завязанную на груди, и длинные, до локтей, лакированные перчатки.
В таком виде артисты выступали на сцене MTV ЕМА, и завоевали титул лучшей рок-группы 2021 года.
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