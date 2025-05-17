Шапка-ушанка и вечернее платье: как прошло открытие Евровидения 2025

NEMO удивили своим неординарным образом.

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NEMO - финал Евровидения 2025 / коллаж: Главред, фото: скрин видео

Кратко:

Как выступили NEMO на Евровидении 2025

В каком образе они появились

Гранд-финал Евровидения 2025 открыли победители конкурса прошлого года – швейцарский певец NEMO исполнил песню The Code.

видео дня

А образ NEMO получился очень интересным, ведь они вышли в вечернем платье слоновой кости с обнаженными плечами и длинными перчатками, а массивный головной убор приковал взгляды всех зрителей.

Смотрите виде, как выступили NEMO:

NEMO / фото: срин t.me/stars_ua_gl

Также головной убор-ушанка контрастировал с театральной постановкой.

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Евровидение-2025 - последние новости

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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