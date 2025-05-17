Шапка-ушанка и вечернее платье: как прошло открытие Евровидения 2025

Кратко:
- Как выступили NEMO на Евровидении 2025
- В каком образе они появились
Гранд-финал Евровидения 2025 открыли победители конкурса прошлого года – швейцарский певец NEMO исполнил песню The Code.
А образ NEMO получился очень интересным, ведь они вышли в вечернем платье слоновой кости с обнаженными плечами и длинными перчатками, а массивный головной убор приковал взгляды всех зрителей.
Смотрите виде, как выступили NEMO:
Также головной убор-ушанка контрастировал с театральной постановкой.
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Евровидение-2025 - последние новости
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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