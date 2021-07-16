Фронтмен Maneskin Дамиано Давид снялся в одном белье в клипе I wanna be your slave

Maneskin / кадр из клипа

Скандальная рок-группа Maneskin, которая выиграла Евровидение 2021 выпустила новый клип на песню I wanna be your slave.

В клипе музыкантам все-таки удалось в очередной раз заставить фанатов неистовствовать.

Ролик снят в стиле 80-х. Зажигательные рокеры не смогли оставить фанов без дерзких моментов.

В новом клипе на I wanna be your slave солист Maneskin Дамиано Давид меняет образы один за одним, и каждый новый – еще более неординарный. Участники коллектива предстали перед камерами в откровенной одежде.Читайте такжеПобедитель Евровидения 2021 - Maneskin: что известно о группе и о чем ее песня

Девушка в их группе вытворяла невероятные вещи, а парни решили показать, что такое настоящий рок.

Реклама

Под конец они устроили поцелуй Дамиано с барабанщиком Maneskin Итаном Торченом, и коеч-то еще более скандальное.

Больше всего воображение фанатов взбудоражили эротические моменты, происходившие между музыкантами. Барабанщик Итан Торки облизал живот Виктории, музыканты целовались, снимались в одних трусах, и бесились, как могли.