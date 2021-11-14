От куклы ничего не осталось: одесская Барби удивила своей истинной внешностью

Валерия Лукьянова показала себя без ретуши / Соцсети

"Одесская Барби" Валерия Лукьянова удивила поклонников своим перевоплощением. В прямом эфире в Instagram она показала себя без ретуши и предстала в естественной красоте без кукольной внешности.

Поклонники предположили, что 36-летняя девушка отказалась прибегать к процедурам, предотвращающим старение тела, и даже не увеличивала губы, как считалось ранее. Однако она утверждает, что увеличила грудь на два объема, а вот талию, которая на кадрах не такая уж и тонкая, трогать не стала.

Отметим, Валерия в 2007 году Валерия стала обладательницей титула "Мисс Бриллиантовая корона Украины". Еще большую популярность она получила в 2012 году, когда ее начали называть кукольной Барби.

В том же году Валерия изменила свой образ жизни. Она начала питаться исключительно здоровой пищей и медитировать.

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Кроме того, Валерия проводит семинары по внетелесным путешествиям.

Напомним, ранее Валерия показала фото своей матери.

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