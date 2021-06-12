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Девушка солиста Maneskin в одном белье нежно засветила свой утренний образ

12 июня 2021, 01:37

Возлюбленная Дамиано Давида снялсь в белье.

Джорджия Солери
Джорджия Солери / instagram.com/giorgiasoleri_/

Итальянская модель похвасталась отличной внешностью на эстетическом кадре, и пошутила на вечную женскую тему.

Джорджия Солери в своем Instagram распахнула халат, чтобы продемонстрировать, что шикарное черное кружеврное белье - все, что на ней было, кроме макияжа.

Модель похвасталась отличной спортивной формой и привлекательной фигурой.

Девушка пошутила на тему того, что женщины могут переживать из-за испорченной прически утром, или, каких-то несовершенств лица и тела, которые появились за ночь.

"Проснулась вот так (да, верье, Джорджии)", - подписала она свое фото.Читайте такжеУ лидера Maneskin девушка страдает от редкого заболевания половых органов

Джорджия Солери
Джорджия Солери / instagram.com/giorgiasoleri_/

Напомним, группа Maneskin приковала к себе внимание после того, как победила на Евровидении 2021. Особенно всех дам заинтересовал красавчик-солист Дамиано Давид. Однако, оказалось, что у него есть избранница - модель Джорджия Солери.

новости шоу бизнеса Евровидение-2021
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