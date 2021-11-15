УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Голая и мокрая Зарицкая показала горячие результаты своего похудения

15 ноября 2021, 11:12
Прослушать новость
Остановить

Тело девушки пышет красотой и силой.

Александра Зарицкая показала свое тело в душе / instagram.com/kazka.band

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая решила во всей красе продемонстрировать результаты своего феноменального похудения после шоу Танцы со звездами.

По словам певицы, она стремительно скинула целых 20 килограмм. Отлично рассмотреть это можно на новом фото Зарицкой, которое в Instagram выложила сама артистка.

Девушка показала, как готовится к насыщенному дню съемок и концертов в Армении. Утро Зарицкая начала с душа. Именно там она и сделала пикантный кадр своего нового восхитительного тела.

Еще мокрая от душа певица засняла себя в полной пара ванной комнате. На девушке лишь белые полотенца: одно на голове, а другое кокетливо завязано на пышной груди Зарицкой.

В разрезе от полотенца девушка игриво продемонстрировала постройневшие ножки.

Реклама
Как теперь выглядит Зарицкая? / instagram.com/kazka.band

Читайте также"Мисс Украина-2021" похвасталась роскошными формами в откровенном платье

Получше рассмотреть метаморфозы и результаты великолепного похудения Зарицкой можно на фотографиях "до" и "после".

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Группа Kazka Александра Зарицкая новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Голая и мокрая Зарицкая показала горячие результаты своего похудения». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачуНовый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способыКак правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы Минимум 100 грн за литр: цены на подсолнечное масло вскоре неприятно удивят украинцевМинимум 100 грн за литр: цены на подсолнечное масло вскоре неприятно удивят украинцев У Путина заготовлена многоходовка, и он будет давить на Европу до последнегоУ Путина заготовлена многоходовка, и он будет давить на Европу до последнего
11:25

Украина проходит пик COVID-19, но вирус еще не побежден: Ляшко призвал взвинтить темпы вакцинации

11:21

В Луцке пьяный водитель сбил насмерть священника, которого отлучили от церкви

11:20

Психические отклонения кремлёвских маразматов явно вышли за рамкимнение

11:17

Киев и четыре области "утонут" в снегу: синоптики назвали дату похолодания

11:12

Голая и мокрая Зарицкая показала горячие результаты своего похудения

Реклама
11:06

Самая вкусная и быстрая закуска: пицца за 10 минутВидео

10:58

Повышение пенсий в 2021 году: в Минсоцполитики рассказали, кому ждать прибавкиВидео

10:53

Вступление Украины в НАТО и защита Альянса от нападения врага: Столтенберг назвал Киеву условияВидео

10:27

Как сгенерировать в Дії COVID-сертификат о выздоровлении - пошаговая инструкция

10:17

Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники

10:14

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встречаВидео

09:58

"Ситуация нехорошая": у Зеленского предупредили о высоких рисках вторжения РФВидео

09:49

Войска у границ Украины и мигранты в Польше: в Британии призвали НАТО быть готовым к войне с РоссиейВидео

09:45

В Киеве таксист Uber потерял сознание, авто с пассажиркой врезалось в дерево

09:41

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

09:40

Универсальная COVID-вакцина для всех: врач объяснил, как выбиратьВидео

09:24

Академик рассказал об опасности штамма коронавируса ДельтаВидео

09:09

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровительВидео

08:43

"Чтобы знали, это не просто так": страна ЕС объявила о старте военных учений у границ БеларусиВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 15 ноября 2021: Стрельцам – зависть недругов, Рыбам – вероятность кражиВидео

Реклама
08:20

Коронавирус в Украине 15 ноября: почти 11 тысяч новых COVID-случаев и 442 смерти за суткиВидео

07:44

Энергетический коллапс у порогамнение

07:31

Зима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптикВидео

07:10

Мощный удар по режиму Лукашенко и участие НАТО: в Польше раскрыли планы на санкции против БеларусиВидео

06:40

НАТО начеку: Столтенберг отреагировал на действия РФ у границ УкраиныВидео

06:30

Лунное затмение 19 ноября: астролог рассказал, какой ритуал на удачу следует провестиВидео

06:01

В моду на зиму 2022 вошли пуховики божественной красоты, которые согреют в трескучий морозФотоВидео

05:28

Врежет дубак -25º: украинцам пообещали метели и назвали срокиВидео

05:03

Россия атакует и бьет по Польше с Литвой: эксперт назвал задачи Москвы и Минска на раскол ЕвросоюзаВидео

04:41

Названы самые опасные подарки: что ни в коем случае нельзя принимать в дарВидео

04:12

Врач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницуВидео

03:50

"Мисс Украина-2021" похвасталась роскошными формами в откровенном платье

03:15

Капуста может быть вредна: противопоказания и побочные действия, которые нельзя игнорировать

02:49

Минимум 100 грн за литр: цены на подсолнечное масло вскоре неприятно удивят украинцевВидео

02:16

Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взглядФото

01:45

Раскрыта страшная опасность имбиря: кому он категорически запрещенВидео

01:17

Шевченко возглавит Милан и вернется в Киев за новой женой: астролог дал огненный прогнозВидео

00:51

Приметы на 15 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

00:16

Танцы со звездами 8 сезон 11 эфир: кто покинул проект?

00:02

Магнитная буря накроет с головой: сколько продлится ударВидео

Реклама
14 ноября, воскресенье
23:51

Отвлекают от действий РФ на границе Украины: США жестко припечатали режим ЛукашенкоВидео

23:18

Партия оружия на $60 млн: США перебросили в Украину 80 тонн боеприпасовВидео

23:00

Необычайный Новый год 2022: синоптики удивили неожиданным прогнозом погодыВидео

22:50

Украинцам грозит массовый блэкаут и народные бунты из-за веерных отключений — СМИВидео

22:27

Врач объснил, почему снижение температуры при коронавирусе не повод для радостиВидео

22:19

"Россия – не агрессор": олимпийский чемпион Абраменко оправдался за скандальное интервьюВидео

21:52

В СНБО грозят уголовными статьями за помощь в переброске нелегалов из БеларусиВидео

21:51

Украине грозит вспышка новой смертельной инфекцииВидео

21:26

Польский сценарий с нелегалами в Украине: в СБУ объяснили, к чему готовитьсяВидео

21:10

Приграничным областям грозит чрезвычайное положение - МонастырскийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять