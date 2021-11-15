Голая и мокрая Зарицкая показала горячие результаты своего похудения

Александра Зарицкая показала свое тело в душе / instagram.com/kazka.band

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая решила во всей красе продемонстрировать результаты своего феноменального похудения после шоу Танцы со звездами.

По словам певицы, она стремительно скинула целых 20 килограмм. Отлично рассмотреть это можно на новом фото Зарицкой, которое в Instagram выложила сама артистка.

Девушка показала, как готовится к насыщенному дню съемок и концертов в Армении. Утро Зарицкая начала с душа. Именно там она и сделала пикантный кадр своего нового восхитительного тела.

Еще мокрая от душа певица засняла себя в полной пара ванной комнате. На девушке лишь белые полотенца: одно на голове, а другое кокетливо завязано на пышной груди Зарицкой.

В разрезе от полотенца девушка игриво продемонстрировала постройневшие ножки.

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Как теперь выглядит Зарицкая? / instagram.com/kazka.band

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Получше рассмотреть метаморфозы и результаты великолепного похудения Зарицкой можно на фотографиях "до" и "после".

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