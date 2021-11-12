Холостячка Огневич в кружевном белье показала, что потеряли вылетевшие из проекта мужчины

В этот раз певица показала довольно откровенные кадры / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич поделилась серией фотографий с откровенной фотосессии, ради которой ей пришлось практически полностью обнажиться.

Новый пост появился на её странице в социальной сети Instagram, где она регулярно публикует кадры с различных концертов, прогулок, или же фотосессий. А так как сейчас певица участвует в проекте "Холостячка", практически все публикации связаны с этим.

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Злата Огневич позировала в кружевном белье / instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич позировала в кружевном белье / instagram.com/zlata.ognevich

"Однажды, когда Вы меньше всего этого ожидаете, Вы столкнётесь с кем-то, кто будет мягок и нежен с Вашим сердцем, и Вы так обрадуетесь, что сохранили его открытым. Вы будете так счастливы, что продолжили бороться за это, когда решили, что сердце заслуживает большего", - прокомментировала певица публикацию.

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