Холостячка Огневич в кружевном белье показала, что потеряли вылетевшие из проекта мужчины

Пикантные снимки Златы в белье покорили поклонников.
Украинская певица Злата Огневич поделилась серией фотографий с откровенной фотосессии, ради которой ей пришлось практически полностью обнажиться.
Новый пост появился на её странице в социальной сети Instagram, где она регулярно публикует кадры с различных концертов, прогулок, или же фотосессий. А так как сейчас певица участвует в проекте "Холостячка", практически все публикации связаны с этим.
Читайте такжеПолуобнаженная Злата Огневич исполнила страстный танец мужчинам на "Холостячке" и спровоцировала дракуВ этот раз певица показала довольно откровенные кадры.
"Однажды, когда Вы меньше всего этого ожидаете, Вы столкнётесь с кем-то, кто будет мягок и нежен с Вашим сердцем, и Вы так обрадуетесь, что сохранили его открытым. Вы будете так счастливы, что продолжили бороться за это, когда решили, что сердце заслуживает большего", - прокомментировала певица публикацию.
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