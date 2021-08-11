Басистка Maneskin топлес поразила фантазию фанатов группы-победителя Евровидения

Виктория Де Анжелис / instagram.com/vicdeangelis/

Итальянская музыкантка Виктория Де Анжелис любит эпатировать поклонников группы Maneskin, и часто выставляет горячие фото на своей странице в Instagram.

Виктория Де Анжелис часто показывает себя то обнаженной, но в откровенных позах, то слишком вызывающих.

Недавно она показала, как они с группой отрывались во время записи и репетиции очередных песен. А еще до этого позировала полностью голой, стыдливо прикрыв соски эмоджи.

Теперь Виктория Де Анжелис опубликовала в сториз себя голов постели, отодвинув простыни и одеяла так, чтобы поклонники увидели, что спит девушка как минимум топлес, а может, и полностью обнаженной.

Поклонники не смогли не оценить ее шикарное тело и откровенные позы, но комментарии и комплименты видит только сама авторша - Виктория Де Анжелис.

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