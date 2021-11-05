Алла Пугачева и София Ротару тряхнули стариной и спели песню t.A.T.u.

Кавер певицы посвятили 20-летию выхода первого альбома группы.
Легендарные дивы Алла Пугачева и София Ротару встретились, чтобы записать дуэтом одну из самых популярных и узнаваемых песен группы t.A.T.u. "Нас не догонят".
Кавер на песню певицы исполнили в рамках проекта посвященного 20-летию выхода дебютного альбома t.A.T.u. "200 по встречной".
Песни из репертуара группы в исполнении различных украинских и российских музыкантов войдут в кавер-альбом под названием "Трибьют t.A.T.u. 200 по встречной".
Стоит отметить, что это - не первый раз, когда Пугачева и Ротару исполняют "Нас не догонят".
В 2009 году артистки уже пели эту композицию на концерте, посвященном 60-летию Пугачевой.
Поклонники примадонн отмечают, что "Нас не догонят" в исполнении Пугачевой и Ротару - одна из самых удачных и гармоничных перепевок проекта:
"Очень красивый кавер и необычно слышать их голос, мне нравится, хоть не фанат их. Классный дует, чувствуется их энергия".
"Гениальная песня и отличный кавер. И спасибо Софье и Алле".
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