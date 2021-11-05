Светлана Лобода рассказала, почему не дает концерты в Украине: "Потому что так нечестно!"

Что вынудило Лободу отказаться от концертов в Украине? / Скриншот - youtube.com

Певица Светлана Лобода редко дает крупные интервью, да и вообще общение с прессой старается сводить к минимуму. Исключение артистка сделала для шоу Маши Ефросининой.

Ей Лобода рассказала о своих отношениях с бывшим мужем, об особенностях ухода за фигурой, о воспитании дочерей, а также ответила на каверзный вопрос, почему она не давала в Украине концерты (сольные) 4 года.

По словам Лободы, решение перестать гастролировать по Украине она с командой приняла в 2017 году, после инцидента в одесском клубе Ибица: "2017 год. Одесса. Мы активно гастролируем везде. У нас концерт в клубе Ибица. Нам его срывают, не дают возможность его провести. Мы сначала не можем понять, что происходит. Люди, которые собрались под Ибицей, начали бросать дымовые шашки, и устраивать драки. И не впускали людей, которые заходили в клуб.

Мы очень испугались: понимали, что на наши концерты приходит много детей, и во избежание травмоопасных ситуаций, мы с организаторами в считанные секунды приняли решение отменить шоу.

После этого случая мы приняли решение в команде, что мы больше не будем давать сольные концерты в Украине".

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Певица уверена - это была проплаченная акция, так как на тот момент у них был конфликт с одним из самых влиятельных людей в Одессе.

Спустя четыре года, летом 2021 года, Светлана Лобода все же дала крупный сольный концерт... в Одессе, в клубе Ибица.

В 2021 году состоялось триумфальное возвращение Лободы на концертные площадки Украины / Скриншот - youtube.com

Артистка отметила, что дня нее было крайне важно вернуться в родную страну, и это выступление было для нее символичным. Ведь дело не только в музыкальной карьере. Со слезами на глазах Лобода объяснила важность возвращения в Украину: "Потому что я люблю эту страну. Потому что я переживаю за нее. Потому что здесь моя семья. Потому что... так нечестно".

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Помимо прочего Лобода рассказала, что сейчас состоит в отношениях, и даже впервые призналась избраннику в любви во время интервью. Маша Ефросинина также заприметила на пальце певицы кольцо, сильно напоминающее обручальное. В связи с этим недавний выход Лободы в стильном свадебном платье приобретает весьма любопытное значение.

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