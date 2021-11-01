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Нина Матвиенко выгнала мужа из дома после 50 лет брака: "Толку, как с козла молока"

1 ноября 2021, 13:45
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Супруги отметили золотую свадьбу, а уже через пару месяцев - разъехались.

Нина Матвиенко больше не живет в фактическом браке с Петром Гончаровым/ instagram.com/tonya_matvienko

Народная артистка Украины, певица Нина Матвиенко рассталась с мужем после 50 лет брака. Супруги не живут вместе. По словам артистки, она сама попросила, чтобы муж покинул ее.

Еще в мае Нина Митрофановна принимала поздравления по поводу золотой свадьбы с супругом Петром Гончаром. А в октябре дала интервью для шоу Поза очі, в котором рассказала, как пришла к тому, чтобы расстаться с мужем.

50 лет - большой срок, чтобы узнать человека, как следует. Матвиенко решила, что не хочет встречать старость с супругом.

"Я знала много вещей, которые не могла выдержать. И я попросила покинуть меня. Это взвешенное решение. ... Здесь не было скандала. Здесь уже было понимание - толку с него, как с козла молока. Иди себе, живи на даче. У меня уже нет боли по этому поводу", - описала расставание Нина Митрофановна.

Не было какой-то единой причины для разрыва. По словам Матвиенко, это было результатом совокупности мелочей, с которыми приходилось мириться на протяжении 50 лет: предательство и ревность, невозможность положиться на партнера, постоянное отсутствие денег. Нине Митрофановне казалось, что она - мужчина в доме, ей не хватало поддержки.

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Нина Матвиенко с мужем Петром Гончаром / instagram.com/tonya_matvienko

"Счастье - это когда объединяешь свою работу. Он несколько раз сильно подводил меня. И у меня что-то обрывалось. ... Зачем оно мне на старость", - объяснила свое решение Нина Матвиенко.

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Ранее о разводе после 18 лет брака объявил актер студии Квартал 95 Александр Пикалов.

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