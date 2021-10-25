Звезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет брака

Пикалов оставил жене дом / instagram.com/pikalov95_official

Украинский актер и сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил о разводе с 42-летней супругой Ириной, вместе с которой прожил 18 лет.

Об этом артист рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

"У меня же был дом, который оставил бывшей жене, можно и туда съездить. Это деревянная усадьба. Но я сосед Петра Алексеевича через две улицы", - сказал Пикалов.

Также он добавил, что в последний раз он виделся с экс-женой на дне рождении президента Украины, так как Ирина - крестная мама дочери Зеленского Александры.

"Когда рождалась Сашка в Кривом Роге, мы вдвоем с Владимиром Александровичем сели в машину и встречали Елену Владимировну из роддома. Понимаешь, у нас отношения были очень хорошими. Очень много лет у нас такие отношения", - сказал Пикалов.

Напомним, Александр Пикалов не только актер, но и сценарист, телеведущий, художественный руководитель и автор студии "95 квартал". Он воспитывает сына Михаила.

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