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"Поэтому я такая эмоциональная": Екатерина Кухар в эфире "Танцев со звездами" заявила о беременности

24 октября 2021, 22:28
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Звезда балета удивила поклонников неожиданной новостью о прибавлении в семье.

Катерина Кухар
Екатерина Кухар в интересном положении / Instagram

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая является судьей пятого сезона развлекательного шоу страны "Танцы со звездами", Екатерина Кухар прямо на паркете ошеломила поклонников и коллег радостной новостью. Звезда заявила о беременности.

"И, наверное, я поэтому сегодня такая эмоциональная", - с улыбкой на лице заявила Кухар.

В этот миг зал застыл. Участники и ведущие шоу на некоторое время остались без слов. Однако момент молчания нарушил ведущий "Танцев" Юрий Горбунов, который с юмором продолжил развивать тему, сказав, что "где-то он уже это слышал".

Катя обрадовала поклонников в момент оценивания выступления пары Александры Зарицкой и Юрия Мешкова, которые в рамках тематического вечера "Трио на паркете" танцевали вместе с хореографом Александром Прохоровым.

Напомним, победительница "Холостяк" Даша Квиткова поразила поклонников фото топлес. Она показала свою фигуру спустя три месяца после родов.

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Танцы со звездами Екатерина Кухар
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