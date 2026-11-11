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Кто может быть причастен к гибели Кузьмы Скрябина: версия Олега Скрипки

Виталий Кирсанов
11 ноября 2026, 14:45
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Олег Скрипка высказался о гибели Кузьмы Скрябина и назвал возможных причастных.
Олег Скрипка назвал возможных причастных к гибели Кузьмы Скрябина
Олег Скрипка назвал возможных причастных к гибели Кузьмы Скрябина / коллаж: Главред, фото: Википеди, скриншот

Что сказал Олег Скрипка:

  • Власти РФ могли быть заинтересованы в устранении Скрябина
  • Скрипка поделился воспоминаниями о личных качествах Кузьмы

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка не исключил, что за смертельной аварией, в которой погиб украинский музыкант Андрей Кузьменко, могли стоять представители Кремля. По его мнению, российские власти могли быть заинтересованы в устранении лидера группы "Скрябин" из-за его гражданской позиции.

Об этом артист рассказал в интервью блогеру Василию Тимошенко, отвечая на вопрос, считает ли он гибель Кузьмы несчастным случаем или преднамеренным убийством.

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Скрипка признался, что не знает всех обстоятельств трагедии, однако допустил, что к ней могли быть причастны российские спецслужбы.

"Я был знаком, часто пересекался. Я думаю, что это был фатум. Как это произошло - я не знаю. Или его кремлевцы убили. Он погиб, это действительно была трагедия, и кремлевцы использовали этот феномен - он был борцом против бандеровской власти, и это сработало в другую сторону. То есть люди его восприняли как положительного героя, как Че Гевару, потому что люди нуждались в таком образе", - заявил музыкант.

При этом Скрипка не представил доказательств возможной причастности Кремля к гибели Кузьмы. Он обратил внимание на активную гражданскую позицию артиста и его готовность открыто говорить о происходящем в Украине. По мнению исполнителя, такая позиция могла вызывать недовольство определенных сил.

Отдельно Скрипка поделился воспоминаниями о личных качествах Кузьмы. Он охарактеризовал его как открытого, отзывчивого и очень коммуникабельного человека, который легко находил общий язык с самыми разными людьми.

"Он был очень эмпатичным и коммуникабельным. У него было свойство найти общий язык с любым человеком. И он был совершенно не эгоистичен, дружил со многими: и с музыкантами, и с олигархами", - рассказал лидер "Воплей Видоплясова".

Как погиб Кузьма Скрябин

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в результате дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области. Музыкант возвращался из Кривого Рога, где накануне выступил на концерте по случаю 25-летия группы "Скрябин". Его автомобиль столкнулся с молоковозом. Полученные травмы оказались смертельными.

Согласно официальной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Среди обстоятельств аварии также называли сложные погодные условия.

Однако родственники Кузьмы впоследствии неоднократно выражали сомнения в обстоятельствах его гибели. В частности, мать музыканта Ольга Кузьменко не верила, что трагедия была случайностью. Она обращала внимание на возможные технические неисправности автомобиля и вспоминала происшествие в 2014 году, когда во время движения у машины отлетело колесо.

Отец артиста Виктор Кузьменко также ставил под сомнение отдельные обстоятельства аварии.

В то же время предположение Олега Скрипки о возможной причастности представителей Кремля остается личной версией музыканта. Сомнения родственников и публичные заявления артиста не являются доказательством умышленного убийства. Официально гибель Кузьмы Скрябина квалифицируется как результат ДТП.

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О персоне: Олег Скрипка

Олег Скрипка - украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актёр, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины.

По данным Википедии, артист родился в городе Ходжент в Таджикистане в семье украинских переселенцев (отец - врач, мама - воспитатель детского сада). Прожил в среднеазиатской республике почти восемь лет. В 1972 году семья переехала в Кировск Мурманской области. В 1986 году окончил Киевский политехнический институт.

Скрипка уделяет мнрого времени популяризации украинского языка и украинского фольклора. Был вдохновителем фестиваля "Рок-Січ". Придумал и реализовал серьезный культурный проект - этнофестиваль "Країна мрій". Ведет активную борьбу с аудио-пиратством.

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