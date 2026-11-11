'Пятый год жду': Илона Гвоздева обратилась к Зеленскому из-за отсутствия наград

Илона Гвоздева обратилась к Зеленскому из-за отсутствия государственных наград.

https://stars.glavred.info/pyatyy-god-zhdu-ilona-gvozdeva-obratilas-k-zelenskomu-iz-za-otsutstviya-nagrad-10811255.html Ссылка скопирована

Илона Гвоздева обратилась к Зеленскому из-за отсутствия наград / коллаж: Главред, фото: ОПУ, instagram.com/ilonagvozdeva

Кратко:

Гвоздева поздравила коллег с признанием их заслуг

Гвоздева обратила внимание на возможную путаницу с документами из-за смены фамилии

Украинская танцовщица Илона Гвоздева публично обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и выразила недовольство тем, что уже пять лет не может получить почетное звание заслуженной артистки Украины. По ее словам, документы на присвоение награды подали несколько лет назад, однако решение до сих пор не принято. Об этом танцовщица написала в InstaStories.

Поводом для эмоционального заявления стало недавнее вручение государственных наград представителям украинской культуры. Гвоздева поздравила коллег с признанием их заслуг, но одновременно напомнила главе государства о собственной ситуации.

видео дня

"Так радуюсь, господин президент, когда вы в очередной раз поздравляете работников культуры и искусства и раздаете им награды и ордена! Может, и меня наконец поздравите, потому что мои документы на заслуженного артиста пятый год подряд лежат где-то там в архивах, и все никак я того не заслуживаю!" - написала танцовщица.

Фото: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

Кроме того, Гвоздева обратила внимание на возможную путаницу с документами из-за смены фамилии после замужества. Она уточнила, что в официальных бумагах может фигурировать ее прежняя фамилия, поэтому попросила учитывать этот нюанс.

"Если что, Гвоздева - это Хомякчук! Это один и тот же человек! У которого множество наград от ВСУ и ни одной от вас! Да я все еще жду", - добавила танцовщица.

Фото: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

Кого Зеленский наградил ко Дню работников культуры

Публичное обращение Гвоздевой прозвучало после встречи Владимира Зеленского с представителями культурного сообщества, которая состоялась 9 ноября по случаю Дня работников культуры и мастеров народного искусства.

Во время мероприятия президент вручил государственные награды более чем 30 деятелям культуры. Еще свыше 40 представителей отрасли получили почетные звания.

Среди отмеченных - Дарья Астафьева, Ярослава Гресь, участники группы "Дахабраха" Марко Галаневич и Елена Цыбульская, Тарас Тополя, Валерия Гузема и Любко Дереш.

Кроме того, посмертно орденом "Золотая Звезда" наградили писателя Владимира Вакуленко.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что продюсер и шоумен Потап решил публично вступиться за свою жену Настю Каменских в Instagram на фоне громкого скандала. Когда-то популярный артист попытался объяснить ее слова неудачным монтажом и характером супруги.

Также Наталья Могилевская удивила фанатов кадрами из багажника машины после изнурительных съемок в шоу "Голос країни". Певица призналась, что после трех суток работы и строгой аскезы настолько устала, что команда сделала для нее импровизированную лежанку чтобы доехать домой.

Читайте также:

О персоне: Илона Гвоздева Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред