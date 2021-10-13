Нине Матвиенко- 74 года: кто поздравил, что подарила дочь, и какую мечту осуществила певица

Нина Матвиенко отмечает День рождения дважды в году / instagram.com/tonya_matvienko

Украинская легенда и певица Нина Митрофановна Матвиенко отмечает сегодня День рождения – 74 года. Родные и коллеги артистки поздравляют ее с праздником.

Примечательно, что День рождения певица отмечает два раза в году. 10 октября – по паспорту, и 13-го. Об этой забавной семейной традиции рассказала дочь Матвиенко Тоня.

В этом году Нине Митрофановне 74 года. В документах дата ее рождения – 10 октября 1947 года. Однако принимает поздравления певица также и 13 октября. Именно о такой дате рождения рассказала ей мама.

Поэтому День рождения певица празднует дважды. Ее дочь Тоня выложила 10-го числа трогательное фото мамы с внучкой Ниной. Кадр из семейного архива Матвиенко-младшая подписала: "Моя любимая, чудесная, родная мамочка. Многая лета Вам!"

К поздравлениям присоединились украинские звезды: Александр Пономарев, Ольга Сумская, Руслан Квинта, Анастасия Приходько, Слава Демин и Соломия Витвицкая.

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Нина Матвиенко с внучкой Ниной / instagram.com/tonya_matvienko

Отмечать свое очередное 18-летие украинская легенда будет любимым лакомством - киевским тортиком. Дети подарили Нине Митрофановне то, о чем она давно просила – личный телевизор в комнату. Но главным подарком Матвиенко считает то, что все ее родные живы и здоровы. "Я самая счастливая осенняя бабушка!" - делится праздничным настроением Нина Митрофановна.

Нина Матвиенко в праздничном образе / instagram.com/tonya_matvienko

Поклонники творчества певицы также поздравляют артистку, желая украинской легенде многая лета:

"Вы прекрасны, Нина Митрофановна ❤️❤️! Будьте здоровы, живите долго и будьте счастливы!"

"Крепчайшего здоровья!"

"Передавай маме самые искренние пожелания добра и крепчайшего здоровья!!"

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Тоня Матвиенко, дочь Нины Митрофановны, успела вернуться из отпуска как раз ко Дню рождения мамы. Во время отдыха в Португалии Матвиенко-младшая продемонстрировала стройную фигуру.