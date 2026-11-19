Супруга известного украинского телеведущего призналась, что в этот день у нее заметно прибавилось седых волос.

https://stars.glavred.info/chut-ne-poteryala-soznanie-zhena-reshetnika-soobshchila-o-prilete-vozle-shkoly-detey-10813478.html Ссылка скопирована

Григорий Решетник - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник

Вы узнаете:

Что произошло возле школы сыновей Григория и Кристины Решетников

Как отреагировал на взрыв старший сын пары Иван

Супруга известного телеведущего Григория Решетника, блогер Кристина Решетник, рассказала о пережитом во время вражеской атаки на столицу 18 ноября. Как поделилась Кристина на своей странице в Instagram, в результате обстрела Киева реактивными дронами мощный взрыв прогремел в непосредственной близости от школы, где учатся сыновья звездной пары.

Российский удар застал ее практически в пути - блогер успела отъехать от учебного заведения всего за 15 минут до прилета. К счастью, в момент взрыва все школьники находились в укрытии и никто из детей не пострадал. Однако новость об ударе рядом со школой довела многодетную маму до предобморочного состояния.

видео дня

Прилет возле школы Решетников / фото: instagram.com, Кристина Решетник

"Только что был прилет рядом с нашей школой, и я минут 15 как отъехала оттуда. Седых волос сегодня нормально так прибавилось. Иван говорит, что было очень громко. Хорошо, что дети были в укрытии. Спасибо школе, что реагируют сразу, успокаивают нас, потому что я когда прочитала - чуть сознание не потеряла", - написала Кристина.

Реакция Кристины Решетник на прилет / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Позже, когда опасность миновала и дети вернулись домой, блогер показала своего старшего сына Ивана и с облегчением отметила его самообладание. Несмотря на то, что звук взрыва был пугающе громким, подросток сохранил спокойствие.

Сын Григория Решетника / фото: instagram.com, Кристина Решетник

"Иван говорит, что было громко, но нормально. Не испугался. Ну хорошо, ох эта пубертатная безразличность очень спасает в таких ситуациях. И пельмени бабушки Оли", - добавила супруга телеведущего.

Напомним, Григорий и Кристина Решетники состоят в браке с 2010 года и воспитывают троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. Семья продолжает жить и работать в Киеве, несмотря на регулярные российские обстрелы столицы.

Григорій Решетнік / інфографіка: Главред

Григорий Решетник / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Елена Тополя объявила о серьезных переменах в творчестве на фоне развода с фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Исполнительница подтвердила, что намерена сменить фамилию и вновь выступать под сценическим именем Alyosha.

Также Ани Лорак оконфузилась перед российской публикой из-за неудачного сценического костюма. В соцсети Threads ее вычурный образ подняли на смех и сравнили артистку с Филиппом Киркоровым, который недавно оскандалился своим неадекватным появлением на сцене.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред