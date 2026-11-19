Вы узнаете:
- Что произошло возле школы сыновей Григория и Кристины Решетников
- Как отреагировал на взрыв старший сын пары Иван
Супруга известного телеведущего Григория Решетника, блогер Кристина Решетник, рассказала о пережитом во время вражеской атаки на столицу 18 ноября. Как поделилась Кристина на своей странице в Instagram, в результате обстрела Киева реактивными дронами мощный взрыв прогремел в непосредственной близости от школы, где учатся сыновья звездной пары.
Российский удар застал ее практически в пути - блогер успела отъехать от учебного заведения всего за 15 минут до прилета. К счастью, в момент взрыва все школьники находились в укрытии и никто из детей не пострадал. Однако новость об ударе рядом со школой довела многодетную маму до предобморочного состояния.
"Только что был прилет рядом с нашей школой, и я минут 15 как отъехала оттуда. Седых волос сегодня нормально так прибавилось. Иван говорит, что было очень громко. Хорошо, что дети были в укрытии. Спасибо школе, что реагируют сразу, успокаивают нас, потому что я когда прочитала - чуть сознание не потеряла", - написала Кристина.
Позже, когда опасность миновала и дети вернулись домой, блогер показала своего старшего сына Ивана и с облегчением отметила его самообладание. Несмотря на то, что звук взрыва был пугающе громким, подросток сохранил спокойствие.
"Иван говорит, что было громко, но нормально. Не испугался. Ну хорошо, ох эта пубертатная безразличность очень спасает в таких ситуациях. И пельмени бабушки Оли", - добавила супруга телеведущего.
Напомним, Григорий и Кристина Решетники состоят в браке с 2010 года и воспитывают троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. Семья продолжает жить и работать в Киеве, несмотря на регулярные российские обстрелы столицы.
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