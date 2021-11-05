103-летнего Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании известной голливудской актрисы

Натали Вуд стала жертвой Кирка Дугласа / Коллаж - gettyimages.com

Голливудский актер Кирк Дуглас посмертно обвинен в изнасиловании актрисы Натали Вуд. Публичное обвинение выдвинула младшая сестра Вуд, также актриса, Лана.

На следующей неделе выходит книга Ланы Вуд под названием "Маленькая сестричка. Мое расследование загадочной смерти Натали Вуд". AP News опубликовали отрывки из книги, в которых Лана рассказывает, что летом 1955 года, когда Натали было всего 17 лет, она была изнасилована 39-летним Кирком Дугласом.

Встречу с Дугласом в номере гостиницы Шато Мармонт для Натали устроила ее мама, которая полагала, что близкое знакомство с именитым актером поможет карьере Вуд.

"Кажется, прошло очень много времени, прежде чем Натали вернулась. Она разбудила меня, сильно хлопнув дверью машины. Она выглядела ужасно. Она выглядела расстроенной. Натали с мамой начали о чем-то спорить шепотом. Я не могла услышать и понять, о чем они говорят. Очевидно, с моей сестрой случилось что-то плохое, но, что бы это ни было, я была слишком мала чтобы мне рассказали об этом", - пишет Лана Вуд.

Позже, когда младшая сестра подросла, Натали призналась, что в ту ночь Кирк Дуглас причинил ей боль.

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Натали Вуд с сестрой Ланой / gettyimages.com

Мама Натали посоветовала девушке держать язык за зубами, чтобы не испортить карьеры Дугласу и себе. Лана также пообещала молчать.

"Сейчас, когда больше некого защищать, я уверена, что она (Натали) простит меня, что я нарушила обещание", - написала Лана Вуд.

Сын актера Кирка Дугласа Майкл Дуглас прокомментировал воспоминания Ланы Вуд: "Пусть они оба (Кирк Дуглас и Натали Вуд) покоятся с миром".

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