Горячий красавчик: как сейчас выглядит самый младший сын Майкла Джексона

19-летний Биджи Джексон впервые дал интервью о своем отце.
Младший сын Майкла Джексона - Принс Майкл Джексон II, ныне известный как Биджи, впервые дал интервью о наследии отца для СМИ.
Уникальные кадры сняты во время интервью для британского утреннего шоу Good Morning Britain.
Биджи Джексон редко появляется на публике. Более того, это интервью - первое в жизни парня, в котором он говорил об отце.
Принс Майкл Джексон II рассказал о подготовке в Хэллоуину в доме Джексонов в Калифорнии. По его словам вечеринка, которую затеяли в особняке, очень понравилась бы Майклу Джексону, ведь: "В этом была вся его суть - радовать людей и приносить им пользу".
Биджи было всего семь, когда умер Майкл Джексон. С тех пор младший сын певца, которому сейчас 19 лет, редко появлялся на публике. За 12 лет молодой человек сильно изменился и возмужал. На видео в нем едва узнается тот милый мальчуган, которого увидел весь мир на похоронах Джексона в 2009 году.
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