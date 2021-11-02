Горячий красавчик: как сейчас выглядит самый младший сын Майкла Джексона

Принс Майкл Джексон II во время поминальной службы по его отцу/ gettyimages.com

Младший сын Майкла Джексона - Принс Майкл Джексон II, ныне известный как Биджи, впервые дал интервью о наследии отца для СМИ.

Уникальные кадры сняты во время интервью для британского утреннего шоу Good Morning Britain.

Биджи Джексон редко появляется на публике. Более того, это интервью - первое в жизни парня, в котором он говорил об отце.

Принс Майкл Джексон II рассказал о подготовке в Хэллоуину в доме Джексонов в Калифорнии. По его словам вечеринка, которую затеяли в особняке, очень понравилась бы Майклу Джексону, ведь: "В этом была вся его суть - радовать людей и приносить им пользу".

Биджи было всего семь, когда умер Майкл Джексон. С тех пор младший сын певца, которому сейчас 19 лет, редко появлялся на публике. За 12 лет молодой человек сильно изменился и возмужал. На видео в нем едва узнается тот милый мальчуган, которого увидел весь мир на похоронах Джексона в 2009 году.

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Как сейчас выглядит Биджи Джексон / Скриншот - twitter.com

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