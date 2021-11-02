Уже не любо, но все еще дорого: ТОП-5 самых дорогих разводов знаменитостей

Сколько стоят звездные разводы? / gettyimages.com

Даже звездные браки порой трещат по швам. Любовные истории заканчиваются, а деньги остаются. В случае с разводами знаменитостей, их брошенные половинки, как правило, получают довольно кругленькие суммы. О самых "дорогих" разводах знаменитостей читайте далее.

Джефф Безос и Маккензи Скотт

Основатель Amazon американский предприниматель Джефф Безос состоял в браке с Маккензи Скотт 25 лет. В 2019 году пара объявила о разводе, в результате которого Скотт получила 4% акций Amazon. Стоимость этих акций в день развода составляла 37,5 млрд $.

Маккензи Скотт после развода стала богаче на 37,5 миллиардов / gettyimages.com

Руперт Мердок и Анна Торв

Медиамагнату Руперту Мердоку удалось урегулировать бракоразводный процесс с шотландской журналисткой Анной Торв за 1,2 млрд $. Кроме того Торв получила около 110 миллионов отступных наличными. До развода Безоса и Скотт, развод Мердока считался самым дорогим в истории.

Руперт Мердок и Анна Торв развелись за рекордную сумму в 1,2 млрд $/ gettyimages.com

Мел Гибсон и Робин Мур

Робин Мур устала мириться с выходками своего оскароносного супруга и подала на развод в 2009 году после 29 лет брака. Судебный процесс завершился лишь в 2011 году, по результатам которого Гибсон был обязан выплатить половину своего состояния бывшей супруге – более 487 миллионов долларов. Кроме того 50% всех дальнейших доходов актера также будет отходить Мур.

Мел Гибсон до сих пор выплачивает алименты Робин Мур/ gettyimages.com

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Судебная тяжба Железного Арни и его супруги, тележурналистки Марии Шрайвер длилась более 7 лет. В результате бракоразводного процесса Шрайвер получила 287 231 721долларов США.

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Развод с Марией Шрайвер обошелся Шварценеггеру почти в триста миллионов / gettyimages.com

Мадонна и Гай Ричи

Компенсацию за 8 лет брака в данном случае получил супруг – Гай Ричи, так как состояние Мадонны было значительно крупнее. По слухам после развода режиссер получил от певицы более 90 миллионов долларов США.

Гай Риччи получил от Мадонны около 90 млн $ / gettyimages.com

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