Уже не любо, но все еще дорого: ТОП-5 самых дорогих разводов знаменитостей

Звезды готовы заплатить космические сумы за свободу от неудачного брака.
Даже звездные браки порой трещат по швам. Любовные истории заканчиваются, а деньги остаются. В случае с разводами знаменитостей, их брошенные половинки, как правило, получают довольно кругленькие суммы. О самых "дорогих" разводах знаменитостей читайте далее.
Джефф Безос и Маккензи Скотт
Основатель Amazon американский предприниматель Джефф Безос состоял в браке с Маккензи Скотт 25 лет. В 2019 году пара объявила о разводе, в результате которого Скотт получила 4% акций Amazon. Стоимость этих акций в день развода составляла 37,5 млрд $.
Руперт Мердок и Анна Торв
Медиамагнату Руперту Мердоку удалось урегулировать бракоразводный процесс с шотландской журналисткой Анной Торв за 1,2 млрд $. Кроме того Торв получила около 110 миллионов отступных наличными. До развода Безоса и Скотт, развод Мердока считался самым дорогим в истории.
Мел Гибсон и Робин Мур
Робин Мур устала мириться с выходками своего оскароносного супруга и подала на развод в 2009 году после 29 лет брака. Судебный процесс завершился лишь в 2011 году, по результатам которого Гибсон был обязан выплатить половину своего состояния бывшей супруге – более 487 миллионов долларов. Кроме того 50% всех дальнейших доходов актера также будет отходить Мур.
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер
Судебная тяжба Железного Арни и его супруги, тележурналистки Марии Шрайвер длилась более 7 лет. В результате бракоразводного процесса Шрайвер получила 287 231 721долларов США.
Мадонна и Гай Ричи
Компенсацию за 8 лет брака в данном случае получил супруг – Гай Ричи, так как состояние Мадонны было значительно крупнее. По слухам после развода режиссер получил от певицы более 90 миллионов долларов США.
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