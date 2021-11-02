УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Уже не любо, но все еще дорого: ТОП-5 самых дорогих разводов знаменитостей

2 ноября 2021, 15:47

Звезды готовы заплатить космические сумы за свободу от неудачного брака.

Мадонна и Гай Риччи
Сколько стоят звездные разводы? / gettyimages.com

Даже звездные браки порой трещат по швам. Любовные истории заканчиваются, а деньги остаются. В случае с разводами знаменитостей, их брошенные половинки, как правило, получают довольно кругленькие суммы. О самых "дорогих" разводах знаменитостей читайте далее.

  • Джефф Безос и Маккензи Скотт

Основатель Amazon американский предприниматель Джефф Безос состоял в браке с Маккензи Скотт 25 лет. В 2019 году пара объявила о разводе, в результате которого Скотт получила 4% акций Amazon. Стоимость этих акций в день развода составляла 37,5 млрд $.

Маккензи Скотт после развода стала богаче на 37,5 миллиардов / gettyimages.com

  • Руперт Мердок и Анна Торв

Медиамагнату Руперту Мердоку удалось урегулировать бракоразводный процесс с шотландской журналисткой Анной Торв за 1,2 млрд $. Кроме того Торв получила около 110 миллионов отступных наличными. До развода Безоса и Скотт, развод Мердока считался самым дорогим в истории.

Руперт Мердок и Анна Торв развелись за рекордную сумму в 1,2 млрд $/ gettyimages.com

  • Мел Гибсон и Робин Мур

Робин Мур устала мириться с выходками своего оскароносного супруга и подала на развод в 2009 году после 29 лет брака. Судебный процесс завершился лишь в 2011 году, по результатам которого Гибсон был обязан выплатить половину своего состояния бывшей супруге – более 487 миллионов долларов. Кроме того 50% всех дальнейших доходов актера также будет отходить Мур.

Мел Гибсон
Мел Гибсон до сих пор выплачивает алименты Робин Мур/ gettyimages.com

  • Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Судебная тяжба Железного Арни и его супруги, тележурналистки Марии Шрайвер длилась более 7 лет. В результате бракоразводного процесса Шрайвер получила 287 231 721долларов США.

Реклама
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер
Развод с Марией Шрайвер обошелся Шварценеггеру почти в триста миллионов / gettyimages.com

  • Мадонна и Гай Ричи

Компенсацию за 8 лет брака в данном случае получил супруг – Гай Ричи, так как состояние Мадонны было значительно крупнее. По слухам после развода режиссер получил от певицы более 90 миллионов долларов США.

Мадонна и Гай Риччи
Гай Риччи получил от Мадонны около 90 млн $ / gettyimages.com

Читайте такжеАбракадабра! ТОП-6 знаменитостей, которые верят в мистику и сверхъествественное

Ранее мы рассказывали, у кого из голливудских знаменитостей имеются украинские корни.

Другие интересные новости:

viber
Мадонна Арнольд Шварценеггер Мэл Гибсон Джефф Безос Гай Ричи
Сейчас вы просматриваете новость «Уже не любо, но все еще дорого: ТОП-5 самых дорогих разводов знаменитостей». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 30 октября: что нельзя делать в самый опасный день осениПриметы на 30 октября: что нельзя делать в самый опасный день осени Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладкоГороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко "Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зірками"Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зірками Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинкиЛюбовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинки На Украину налетит резкое похолодание и придет опасная погодаНа Украину налетит резкое похолодание и придет опасная погода
15:49

"Пинали ногами на глазах у детей": в Днепре школьник с мамой избили учительницу

15:49

Аукцион провалился: Газпром отказался бронировать мощности через Украину на 2022 год Видео

15:47

Уже не любо, но все еще дорого: ТОП-5 самых дорогих разводов знаменитостей

15:27

Киевлянка отчаянно пыталась уберечь питомца от коронавируса и заставила его носить защитную маску Видео

15:17

Зальет мощными дождями, накроет туманами: украинцев предупредили об опасности Видео

Реклама
15:14

Солистка группы Kazka Зарицкая сбросила 20 кило на "Танцях з зірками": фото до и после

14:58

Верховная Рада одобрила госбюджет на 2022 год в первом чтении Видео

14:47

"Сегодня такой концентрации там нет": Данилов обвинил иноСМИ в дезинформации Видео

14:41

День мужчин 2021: когда, четкие поздравления и прикольные картинки к празднику

14:13

В Украине 93% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные Видео

14:10

Жутковатая сестра Аленушки: в Крыму опозорились с вульгарным памятником Видео

14:10

Экс-жену Джонни Деппа могут посадить на семь лет за лжесвидетельство

14:08

Контроль карантина в Киевской области станет еще жестче: что изменилось с 2 ноября

14:00

Гороскоп на 3 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: знак свыше, разочарование или приятные сюрпризы Видео

13:54

В Украине появились первые признаки стабилизации заболеваемости коронавирусом - KSE Видео

13:51

СМИ рассказали, чего ждать от нового первого вице-премьера Юлии Свириденко

13:38

Роман Цимбалюк. Что же так тревожит Владимира Владимировича?

13:26

Против Фарион и Ницой открыли дело за разжигание вражды - адвокат

13:16

Бабушка кулаками заставила внука кататься на качелях в Запорожье: видео

13:14

Гром в раю: Надя Дорофеева засомневалась в любви Дантеса

Реклама
13:10

Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег

13:10

Украина полностью обеспечена кислородом - Минздрав Видео

13:08

Зеленский встретился с Байденом: детали разговора президентов Украины и США Видео

12:58

Безумные платежки: киевлян заставляют платить за отопление, которого не было Видео

12:26

Байден уснул прямо на конференции ООН по климату Видео

12:26

Куму Путина Медведчуку избрали новую меру пресечения Видео

12:26

В Закарпатье по программе Зеленского отремонтируют 83 км большой региональной трассы

12:23

Зеленский ввел в действие новые санкции против РФ: кто в списке Видео

12:18

Войска РФ у границ Украины: у Путина ответили на обвинения Видео

11:52

Ярош получил высокую должность: экс-глава Правого сектора стал советником главкома ВСУ Видео

11:49

Тимошенко попала в тройку лидеров в свежем президентском рейтинге

11:45

Вера Брежнева разъехалась с Константином Меладзе

11:41

Минцифры открыло в Киеве пункты поддержки "Дии", где помогают сделать COVID-сертификат: адреса

11:39

Рейтинг партий: "бодание" Слуг народа с ЕС и прорыв несуществующей политсилы Разумкова

11:20

Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса

11:18

Киев накрыл вал COVID-эпидемии: Рубан спрогнозировал максимум по заболеваемости Видео

11:07

Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку

10:56

В Украине резко поползли вверх цены на борщевой набор

10:46

Дело Медведчука: подозреваемому в госизмене нардепу смягчат меру пресечения

10:32

Переброска войск РФ к границам Украины: в Пентагоне предупредили об агрессии Видео

Реклама
10:27

В Кривом Роге мужчина выстрелил себе в голову и выжил

10:23

Верховная рада попала в "красную" зону: какие ограничения будут действовать для депутатов Видео

10:11

Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Видео

10:08

"Езжай в свою Африку": на Львовщине родившая детей от украинца беженка из Сомали страдает без документов

09:49

Подростки ради видео издевались над лежащей бабушкой в Киеве: угрожали кулаками и пистолетом

09:43

Скандал на Запорожье: воспитатели не заметили перелома и сотрясения у ребенка в детсаду

09:28

Киев установил антирекорд по числу смертей за сутки за все время эпидемии COVID-19 Видео

09:16

Как получить в "Дие" электронный сертификат ПЦР-теста на COVID-19 - инструкция от Кабмина

09:07

Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность

09:00

К чему снится море: толкование известных сонников

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять