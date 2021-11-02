УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Гром в раю: Надя Дорофеева засомневалась в любви Дантеса

2 ноября 2021, 13:14
Прослушать новость
Остановить

Певица сделала громкое заявление в социальных сетях.

Дорофеева и Дантес вместе 10 лет / instagram.com/vladimirdantes

Певцы Дорофеева и Дантес в браке с 2015 года, еще четыре - в отношениях. Десять лет, что артисты вместе, они создают впечатление одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Но возможно, что их нерушимый союз все же дал трещину.

Об этом может свидетельствовать сторис в Instagram-аккаунте Дорофеевой. Девушка предложила поклонникам задать ей несколько вопросов, на которые с удовольствием ответила.

Были стандартные вопросы, вроде "какие три книги порекомендуешь" и "как вы общаетесь с Лешей Позитивом". Были и более личные.

Сперва у певицы спросили, какой фактор может заставить певицу прекратить отношения с человеком. На что Дорофеева ответила: "Предательство. От таких людей надо бежать".

Следующим вопросом у артистки поинтересовались, думает ли она, что Владимир (Дантес) ее любит. Певица выложила совместное фото с мужем, на котором она стоит спиной к камере, склонившись над Дантесом, а он сидит перед ней на песке и улыбается. На фото было одно-единственное слово: "Сомневаюсь".

Реклама
Дорофеева сомневается в чувствах мужа/ instagram.com/nadyadorofeeva

Значит ли это, что между супругами пробежала черная кошка, связаны ли между собой эти два ответа, или это просто неудачная шутка, пока неизвестно. Ни Дорофеева, ни Дантес более не комментировали эту ситуацию, а в социальных сетях артистов все как ни в чем не бывало.

Читайте такжеВера Брежнева разъехалась с Константином Меладзе

Ранее, пока Дорофеева была в Португалии, Дантес страстно укусил танцовщицу.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Надя Дорофеева Владимир Дантес новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Гром в раю: Надя Дорофеева засомневалась в любви Дантеса». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Мощный снегопад и резкое снижение температуры: синоптик дал неожиданный прогнозМощный снегопад и резкое снижение температуры: синоптик дал неожиданный прогноз Ударят морозы, повалит снег: украинцев предупредили о дубаке и назвали срокиУдарят морозы, повалит снег: украинцев предупредили о дубаке и назвали сроки Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимостьЗначение имени Андрей: характер, судьба, совместимость Кому нельзя делать прививку от коронавируса: полный список противопоказаний по всем вакцинамКому нельзя делать прививку от коронавируса: полный список противопоказаний по всем вакцинам COVID-вакцинация не поможет: украинцам назвали сроки резкого ухудшения ситуацииCOVID-вакцинация не поможет: украинцам назвали сроки резкого ухудшения ситуации
14:10

Жутковатая сестра Аленушки: в Крыму опозорились с вульгарным памятником

14:10

Экс-жену Джонни Деппа могут посадить на семь лет за лжесвидетельство

14:08

Контроль карантина в Киевской области станет еще жестче: что изменилось с 2 ноября

14:00

Гороскоп на 3 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: знак свыше, разочарование или приятные сюрпризы Видео

13:54

В Украине появились первые признаки стабилизации заболеваемости коронавирусом - KSE Видео

Реклама
13:51

СМИ рассказали, чего ждать от нового первого вице-премьера Юлии Свириденко

13:38

Роман Цимбалюк. Что же так тревожит Владимира Владимировича?

13:26

Против Фарион и Ницой открыли дело за разжигание вражды - адвокат

13:16

Бабушка кулаками заставила внука кататься на качелях в Запорожье: видео

13:14

Гром в раю: Надя Дорофеева засомневалась в любви Дантеса

13:10

Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег

13:10

Украина полностью обеспечена кислородом - Минздрав Видео

13:08

Зеленский встретился с Байденом: детали разговора президентов Украины и США Видео

12:58

Безумные платежки: киевлян заставляют платить за отопление, которого не было Видео

12:26

Байден уснул прямо на конференции ООН по климату Видео

12:26

Куму Путина Медведчуку избрали новую меру пресечения Видео

12:26

В Закарпатье по программе Зеленского отремонтируют 83 км большой региональной трассы

12:23

Зеленский ввел в действие новые санкции против РФ: кто в списке Видео

12:18

Войска РФ у границ Украины: у Путина ответили на обвинения Видео

11:52

Ярош получил высокую должность: экс-глава Правого сектора стал советником главкома ВСУ Видео

Реклама
11:49

Тимошенко попала в тройку лидеров в свежем президентском рейтинге

11:45

Вера Брежнева разъехалась с Константином Меладзе

11:41

Минцифры открыло в Киеве пункты поддержки "Дии", где помогают сделать COVID-сертификат: адреса

11:39

Рейтинг партий: "бодание" Слуг народа с ЕС и прорыв несуществующей политсилы Разумкова

11:20

Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса

11:18

Киев накрыл вал COVID-эпидемии: Рубан спрогнозировал максимум по заболеваемости Видео

11:07

Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку

10:56

В Украине резко поползли вверх цены на борщевой набор

10:46

Дело Медведчука: подозреваемому в госизмене нардепу смягчат меру пресечения

10:32

Переброска войск РФ к границам Украины: в Пентагоне предупредили об агрессии Видео

10:27

В Кривом Роге мужчина выстрелил себе в голову и выжил

10:23

Верховная рада попала в "красную" зону: какие ограничения будут действовать для депутатов Видео

10:11

Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Видео

10:08

"Езжай в свою Африку": на Львовщине родившая детей от украинца беженка из Сомали страдает без документов

09:49

Подростки ради видео издевались над лежащей бабушкой в Киеве: угрожали кулаками и пистолетом

09:43

Скандал на Запорожье: воспитатели не заметили перелома и сотрясения у ребенка в детсаду

09:28

Киев установил антирекорд по числу смертей за сутки за все время эпидемии COVID-19 Видео

09:16

Как получить в "Дие" электронный сертификат ПЦР-теста на COVID-19 - инструкция от Кабмина

09:07

Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность

09:00

К чему снится море: толкование известных сонников

Реклама
09:00

Дети после дистанционного обучения будут иметь проблемы со здоровьем – психотерапевт Алена Щербань

08:57

"А смерти вы не боитесь?": Комаровский объяснил, почему не стоит противиться вакцинации

08:40

Гороскоп на 2 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: хороший заработок, долги и упадок сил Видео

08:38

65% поражения легких от COVID-19: в Днепре врачи чудом спасли онкобольную роженицу и ребенка Видео

08:32

"Люблю": после вылета с "Танців з зірками" MELOVIN признался в чувствах

08:29

"Дискриминация" поляков: будут ли последствия для Украины мнение

08:25

Коронавирус в Украине 2 ноября: почти 20 тысяч новых COVID-случаев и 700 смертей за сутки Видео

08:08

Случайное убийство украинки на съемках фильма с Болдуином: известны последние слова Хатчинс

07:35

Россия снова наращивает войска и технику на границе с Украиной: СМИ показали фото со спутника

07:30

"Море трупов и ужасов": астролог рассказал, каких масштабов в Украине достигнет эпидемия COVID-19

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять