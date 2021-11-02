Гром в раю: Надя Дорофеева засомневалась в любви Дантеса

Певица сделала громкое заявление в социальных сетях.
Певцы Дорофеева и Дантес в браке с 2015 года, еще четыре - в отношениях. Десять лет, что артисты вместе, они создают впечатление одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Но возможно, что их нерушимый союз все же дал трещину.
Об этом может свидетельствовать сторис в Instagram-аккаунте Дорофеевой. Девушка предложила поклонникам задать ей несколько вопросов, на которые с удовольствием ответила.
Были стандартные вопросы, вроде "какие три книги порекомендуешь" и "как вы общаетесь с Лешей Позитивом". Были и более личные.
Сперва у певицы спросили, какой фактор может заставить певицу прекратить отношения с человеком. На что Дорофеева ответила: "Предательство. От таких людей надо бежать".
Следующим вопросом у артистки поинтересовались, думает ли она, что Владимир (Дантес) ее любит. Певица выложила совместное фото с мужем, на котором она стоит спиной к камере, склонившись над Дантесом, а он сидит перед ней на песке и улыбается. На фото было одно-единственное слово: "Сомневаюсь".
Значит ли это, что между супругами пробежала черная кошка, связаны ли между собой эти два ответа, или это просто неудачная шутка, пока неизвестно. Ни Дорофеева, ни Дантес более не комментировали эту ситуацию, а в социальных сетях артистов все как ни в чем не бывало.
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Ранее, пока Дорофеева была в Португалии, Дантес страстно укусил танцовщицу.
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