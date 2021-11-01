УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда Доктора Хауса совершил каминг-аут и планирует свадьбу с избранником

1 ноября 2021, 11:29
Прослушать новость
Остановить

Написание мемуаров натолкнуло актера на предельную откровенность.

Кєл Пенн женится на парне по имени Джош / instagram.com/kalpenn

Америнканский актер, известный по ролям в кинотрилогии Гарольд и Кумар, а также Катнера в сериале Доктор Хаус, Кэл Пенн к выходу своих мемуаров 2 ноября сделал важное признание - он открытый гей и сейчас планирует свадьбу со своим избранником Джошем.

В интервью для журнала People Пенн признался, что к какминг-ауту его подтолкнуло написание книги. Актеру хотелось, чтобы его мемуары читались так, будто он рассказывает историю своей жизни друзьям за прохладительными напитками.

Поэтому, несмотря на то, что он старается беречь своих близких от публичности, в книге под названием Вы должно быть шутите Кэл Пенн рассказал, что состоит в длительных отношениях с молодым человеком по имени Джош.

"Я осознал свою сексуальность достаточно поздно по сравнению с другими людьми. Но я верю, что в таких вещах нет конкретных сроков. Люди осознают свою сексуальность в разные периоды своей жизни, и я рад, что у меня получилось, когда получилось", - поделился с журналом People актер.

По словам артиста, его семья поддержала его, когда он совершил признание о своей гомосексуальности: "Когда ты уже сказал своим индийским родителям ранее, что планируешь зарабатывать на жизнь актерством, какие-либо разговоры после этого удаются супер-легко".

Реклама

Сейчас Пенн с партнером планируют свадьбу. Актер не сможет прийти к компромиссу с женихом, так как тот - интроверт, и хочет маленькую церемонию, а артист мечтает об огромной индийской свадьбе.

Читайте такжеЗвезда Академии Амбрелла совершила каминг-аут как трансгендер

Ранее каминг-аут совершил украинский певец Melovin.

viber
шоу-бизнес Доктор Хаус каминг-аут новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Звезда Доктора Хауса совершил каминг-аут и планирует свадьбу с избранником». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября: долги, борьба за деньги или невероятное везениеФинансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября: долги, борьба за деньги или невероятное везение Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреденПеревод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денегНоволуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег Старомарьевка под контролем Украины: комбриг ВСУ раскрыл детали операцииСтаромарьевка под контролем Украины: комбриг ВСУ раскрыл детали операции Какая вероятность заболеть ковидом повторно: врач озвучил шансы вакцинированныхКакая вероятность заболеть ковидом повторно: врач озвучил шансы вакцинированных
12:12

Без транзита газа в Европу вырастут шансы на войну Москвы против Киева - Витренко

12:11

Зеленский "переплюнул" Порошенко в антирейтинге политиков, но за него все равно готовы голосовать - опрос

11:55

Магнитные бури в ноябре 2021: расписание опасных для сосудов дней Видео

11:40

Без матери осталось 11 детей: коронавирус забрал жизнь беременной женщины в Хмельницком

11:40

Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко

Реклама
11:33

В Минцифры объяснили, как правильно сгенерировать ковид-сертификаты в "Дія" Видео

11:31

В Киеве предупредили о трехнедельном жестком локдауне Видео

11:29

Звезда Доктора Хауса совершил каминг-аут и планирует свадьбу с избранником

11:28

Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинки

11:15

Ударные беспилотники Bayraktar будут делать в Украине - посол

11:11

В России обнаружили несколько эпизодов двух новых штаммов коронавируса

10:57

В Киеве для водителей ввели единый скоростной режим: на каких улицах нельзя больше 50 Видео

10:48

Алексей Резников подал в отставку

10:44

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября: приятное стечение обстоятельств или удача во всех начинаниях Видео

10:42

"Начался ад": бойцы ВСУ рассказали, как зашли в Старомарьевку в "серой зоне" Видео

10:29

Кислорода в больницах хватает, но покупать его стало сложнее – врач-инфекционист Видео

10:20

В страшной аварии под Кропивницким погибли трое детей: возвращались из соревнований

10:15

Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные

10:12

Сколько украинцы заплатят за свет в ноябре в отопительный сезон - ответ чиновников

10:04

Локдаун в Киеве: Кличко предупредил о рейдах в транспорте и ТРЦ Видео

Реклама
09:45

Катались по полу и таскали за волосы: в Киеве люди подрались в очереди на прививки от COVID-19 Видео

09:39

Цены на популярные овощи взлетели в Украине: производители придерживают к зиме

09:23

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября: долги, борьба за деньги или невероятное везение Видео

09:06

В транспорт - по COVID-сертификатам: как Киев перешел в "красную зону" карантина Видео

09:03

Гороскоп на 1 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком или кардинальные перемены Видео

09:02

"Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зірками Видео

08:55

Почему вакцинация спасает жизни: врач привел немыслимую статистику из собственного опыта

08:51

Как сгенерировать Covid-сертификат в приложении "Дія" и на портале

08:45

Пропаганда против вакцинации проигрывает эпидемии реальных смертей мнение

08:44

COVID-больных бросают на произвол судьбы: врач из Киева раскрыла мрачную картину Видео

08:43

Что меняется с 1 ноября: новые ПДД и красная зона в Киеве

08:22

Коронавирус в Украине 1 ноября: за сутки число выявленных больных снизилось до 14 тысяч Видео

08:03

MELOVIN нецензурно высказался в прямом эфире "Танців з зірками" и страстно поцеловал партнершу

07:49

Комаровский назвал главную ошибку при лечении COVID-19 и дал важный совет Видео

07:33

Киев стал "красным": какие ограничения действуют с 1 ноября и кого коснутся Видео

06:43

Ноябрь начнется дождем, а закончится снегом: синоптик уточнил погоду в Украине на месяц Видео

06:28

Украина скоро может превратиться в бразильские фавелы мнение

06:01

Самые модные сумки зима 2022, в которых сквозь холод и снег можно гордо нести всю свою жизнь Фото Видео

05:24

Заморозит и завалит снегом: украинцам дали неожиданный прогноз до Нового года Видео

05:18

Данила Мокрик: У Кивы конфискуют "жомовый" миллион

Реклама
05:02

День всех святых 2021:  традиции и запреты дня

04:22

Самый вкусный шоколадный кекс: рецепт за 5 минут Видео

03:51

Открыт новый вид предка человека

03:02

День гадания на кофейной гуще: топ-3 способа как ее можно использовать

02:41

"Оберег от импотенции": Леся Никитюк в ультракоротком кожаном платье раззадорила сеть

02:14

Раскрыта страшная причина облысения

01:55

Начните день с пользой: 5 полезных напитков для завтрака

01:16

Новый Майдан или капкан Кремля: астролог сказал, удержит ли Зеленский власть Видео

00:51

Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в беду Видео

31 октября, воскресенье
23:51

В их силу верят богачи: названы вещи, которые должны быть в каждом доме Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять