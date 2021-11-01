Звезда Доктора Хауса совершил каминг-аут и планирует свадьбу с избранником

Кєл Пенн женится на парне по имени Джош / instagram.com/kalpenn

Америнканский актер, известный по ролям в кинотрилогии Гарольд и Кумар, а также Катнера в сериале Доктор Хаус, Кэл Пенн к выходу своих мемуаров 2 ноября сделал важное признание - он открытый гей и сейчас планирует свадьбу со своим избранником Джошем.

В интервью для журнала People Пенн признался, что к какминг-ауту его подтолкнуло написание книги. Актеру хотелось, чтобы его мемуары читались так, будто он рассказывает историю своей жизни друзьям за прохладительными напитками.

Поэтому, несмотря на то, что он старается беречь своих близких от публичности, в книге под названием Вы должно быть шутите Кэл Пенн рассказал, что состоит в длительных отношениях с молодым человеком по имени Джош.

"Я осознал свою сексуальность достаточно поздно по сравнению с другими людьми. Но я верю, что в таких вещах нет конкретных сроков. Люди осознают свою сексуальность в разные периоды своей жизни, и я рад, что у меня получилось, когда получилось", - поделился с журналом People актер.

По словам артиста, его семья поддержала его, когда он совершил признание о своей гомосексуальности: "Когда ты уже сказал своим индийским родителям ранее, что планируешь зарабатывать на жизнь актерством, какие-либо разговоры после этого удаются супер-легко".

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Сейчас Пенн с партнером планируют свадьбу. Актер не сможет прийти к компромиссу с женихом, так как тот - интроверт, и хочет маленькую церемонию, а артист мечтает об огромной индийской свадьбе.

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