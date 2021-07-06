Каминг-аут Melovin вырезали из эфира - украинцы раскритиковали телеканал за гомофобию

Melovin / instagram.com/melovin_official/

Украинский певец участник Евровидения Melovin выступил на Atlas Weekend в бесплатные дни. На сцене 5 июля он совершил неожиданный поступок - поцеловал девушку и парня, а потом обмотался ЛГБТ-флагом.

Как оказалось, канал M1, который ведет трансляцию выступлений и публикует видео с артистами, просто "вырезал" из прямого эфира.

Артист возмутился этому и написал пронзительный пости в своем Instagram.

"Мой официальный каминаут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1. Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все потому, что я показал свою сущность", - говорит певец, и добавляет, что для него не имеют значения цвет, вера или пол человека.

Он оказался шокирован такой политикой вещателя фестиваля, и отметил уровень цензуры.

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"Такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если так, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины", - жестко подчеркнул певец.

Примечательно, что на Youtube М1 вышло видео с выступлением Мelovin, но там вырезали не только поцелуй, но и вообще всю пеню DWTD.

"Оу вау, вони не тільки момент камінг - ауту вирізали,а й всю пісню DWTD. Браво, М1, нічого не скажеш", "Грустно все это...( Как говорит Мэловин, должны "передо́хнуть" многие, чтобы что-то изменилось в нашем шоу-бизе, да и не только в нем(", "Виходить, голі дупи, розчепірки та імітація статевих актів танцівниками/співаками, які можна побічити в більшості кліпів на каналі М1, то нормально. А цілуватися на сцені - неприпустимо!", "Може, телеканалу М1 час мовити на Росію? Бо лише у незграбних імперських країнах не поважають права людини і сіють у суспільстві гомофобію", - раскритиковали канал М1 в комментарих к обрезанному видео.

Напомним, в первый день Atlas Weekend Даша Петрожицкая назвала дату выхода фильма Найкращі вихідні, который снимают совместно с Film.ua организаторы фестиваля.