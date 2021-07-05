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Страстный поцелуй с мужчиной: украинский певец MELOVIN удивил всех на сцене Atlas Weekend

5 июля 2021, 23:34

Певец отметил, что он поддержал ЛГБТ-сообщество.

Меловин удивил на Atlas Weekend / instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN наделал шума на музыкальном фестивале Atlas Weekend, который начался 5 июля, и будет длиться до 11 числа.

Украинский певец поцеловался прямо на сцене с девушкой, а позже с парнем.

Видео поцелуя опубликовали в сети поклонники артиста и зрители Atlas Weekend.

В Instagram-сторис певец отметил, что он поддержал ЛГБТ-сообщество.

Позже артист публично заявил, что он бисексуал.

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"Мы — сильный народ. Мы не боимся двигаться вперед, чувствовать ритм времени и идти в ногу с другими демократическими странами. Но этому движению мешают только старые склепы, наблюдателями которых я был сегодня. Мой официальный каминг-аут, который состоялся со сцены, было вырезано из прямого эфира М1. Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу... И в это же время такая любовь не признается кем-то блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины", — заявил артист.

В комментариях звезды и фаны поддержали исполнителя. Одной из первых отреагировала певица Злата Огневич: "Мэл! Я тебя поддерживаю! Свобода быть собой — самая большая ценность!!! Люблю за смелость!".

Ранее до начала выступления на фестивале артист заявил, что 5 июля начнется новая эра, поскольку он отмечает 5-летие своей карьеры.

"День, который запомнит каждый из Вас! Готовьте свои камеры! Мы заряжены! " - говорится в посте MÉLOVIN.

Отметим, фестиваль Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году временно изменил правила - вместо одного бесплатного дня будет два, и для этого нужно будет проходить специальную регистрацию.

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