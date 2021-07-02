На Atlas Weekend готовится бесплатная вакцинация от COVID-19

Организаторы Atlas Weekend 2021 составляют списки желающих получить бесплатную вакцину перед фестивалем.
Украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend в 2021 году проходит с изменениями из-за коронавируса в стране. Из-за локдауна фестиваль отменили в 2020 году, а иностранные артисты в этом году отказались приезжать из-за пандемии.
До начала фестиваля вместе с госорганами и одной из частных клиник организаторы предоставляют возможность всем желающим получить прививку от коронавируса.
Акцию приготовили совместно с Минздравом и частной клиникой Добробут. После онлайн-регистрации они проведут вакцинацию в дни фестиваля.
По графику можно записаться с 10:00 до 16:00 5-11 июня в 9 павильоне на ВДНХ украинуцы смогут получить дозу вакцины от COVID-19.
Для получения прививки нужен паспорт (или его электронная версия в приложении действие) и предварительная регистрация через сервис helsi.me.
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Напомним, Atlas Weekend Friends Edition будет проходит с 5 по 11 июля, и 5-6 будут бесплатными. В эти дни организаторы ожидают по 60 тысяч посетителей, поэтому приняли меры, как обезопасить людей от коронавируса. Для зрителей проводят специальную регстрацию, которая позволит уравновесить количество людей и не создавать толпу.
Бесплатный билет на посещение Atlas Weekend Friends Edition является одноразовым, его можно получить на электронную почту после регистрации на сайте.