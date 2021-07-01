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Atlas Weekend Friends Edition: список исполнителей в бесплатные дни и как зарегистрироваться

1 июля 2021, 17:21

Уже скоро начинается фестиваль Atlas Weekend, который открывают аж два бесплатных дня - когда будут выступать украинские популярные исполнители.

Atlas Weekend 2021
Atlas Weekend 2021 - что известно о бесплатных днях 5 и 6 июля / atlasweekend.com

Фестиваль Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году временно изменил правила - вместо одного бесплатного дня будет два, и для этого нужно будет проходить специальную регистрацию.

В 2021 году из-за карантина и локдауна из-за распространения коронавируса, западные участники отккзались приезжать в Украину, и большую часть гостей составят украинские артисты, за инстлючением нескольких россиян.

Atlas Weekend Friends Edition будет проходит с 5 по 11 июля, и 5-6 будут бесплатными. В эти дни организаторы ожидают по 60 тысяч посетителей, поэтому приняли меры, как обезопасить людей от коронавируса. Для зрителей проводят специальную регстрацию, которая позволит уравновесить количество людей и не создавать толпу.Читайте такжеОслабление карантина: на Atlas Weekend изменили правила

Уже известно, кто на какой сцене будет выступать. Хоть фестиваль начинается с первой половины дня, но основные выступления на всех сценах будут с 15-00.

Atlas Weekend Friends Edition - расписание на 5-6 июля

Главная сцена - с 15-00

  • Тіна Кароль
  • Mozgi
  • Nk
  • Dorofeeva
  • Воплі Відоплясова
  • Mélovin
  • Lida Lee
  • Оля Цибульська
  • Nikita Lomakin
  • Віталій Козловський
  • Zlata Ognevich
  • Dantes
  • Tarabarova
  • Alekseev
  • Alyosha
  • Михайло Поплавський
  • Мята
  • Солоха
  • Анна Трінчер
  • Сергій Мироненко
  • Marietta
  • Gena Viter
  • Міла Нітіч
  • Tamerlanalena
  • Karta Svitu
  • Dea
  • Dside Band

Западная сцена - с 15-15

  • Сергій Бабкін
  • Скай
  • Скрябін & Юркеш
  • Ingret
  • Teleport

Восточная сцена - с 15-45

  • Друга Ріка
  • Kozak System
  • Kosmopolis
  • Лесик І Карпо
  • VS

Северная сцена - с 15-25

  • Probass
  • Stage Rockers
  • Heyem & Groozin
  • Tim Bozhkov
  • Patsyki Z Franeka
  • Semyokhina
  • Sowa
  • Samvel

Garden Stage - с 15-00

  • 2k Dj
  • Bachi
  • Gavrilov
  • Keyc
  • Tkachenko
  • Dj Katana
  • Bshkk
  • Toki Toi

Electronic Stage - с 15-45

  • Constantine
  • Тонка
  • Юю
  • Mama13
  • Ocran

Бесплатный билет на посещение Atlas Weekend Friends Edition является одноразовым, его можно получить на электронную почту после регистрации на сайте.

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