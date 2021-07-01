Atlas Weekend Friends Edition: список исполнителей в бесплатные дни и как зарегистрироваться

Atlas Weekend 2021 - что известно о бесплатных днях 5 и 6 июля / atlasweekend.com

Фестиваль Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году временно изменил правила - вместо одного бесплатного дня будет два, и для этого нужно будет проходить специальную регистрацию.

В 2021 году из-за карантина и локдауна из-за распространения коронавируса, западные участники отккзались приезжать в Украину, и большую часть гостей составят украинские артисты, за инстлючением нескольких россиян.

Atlas Weekend Friends Edition будет проходит с 5 по 11 июля, и 5-6 будут бесплатными. В эти дни организаторы ожидают по 60 тысяч посетителей, поэтому приняли меры, как обезопасить людей от коронавируса. Для зрителей проводят специальную регстрацию, которая позволит уравновесить количество людей и не создавать толпу.Читайте такжеОслабление карантина: на Atlas Weekend изменили правила

Уже известно, кто на какой сцене будет выступать. Хоть фестиваль начинается с первой половины дня, но основные выступления на всех сценах будут с 15-00.

Atlas Weekend Friends Edition - расписание на 5-6 июля

Главная сцена - с 15-00

Тіна Кароль

Mozgi

Nk

Dorofeeva

Воплі Відоплясова

Mélovin

Lida Lee

Оля Цибульська

Nikita Lomakin

Віталій Козловський

Zlata Ognevich

Dantes

Tarabarova

Alekseev

Alyosha

Михайло Поплавський

Мята

Солоха

Анна Трінчер

Сергій Мироненко

Marietta

Gena Viter

Міла Нітіч

Tamerlanalena

Karta Svitu

Dea

Dside Band

Западная сцена - с 15-15

Сергій Бабкін

Скай

Скрябін & Юркеш

Ingret

Teleport

Восточная сцена - с 15-45

Друга Ріка

Kozak System

Kosmopolis

Лесик І Карпо

VS

Северная сцена - с 15-25

Probass

Stage Rockers

Heyem & Groozin

Tim Bozhkov

Patsyki Z Franeka

Semyokhina

Sowa

Samvel

Garden Stage - с 15-00

2k Dj

Bachi

Gavrilov

Keyc

Tkachenko

Dj Katana

Bshkk

Toki Toi

Electronic Stage - с 15-45

Constantine

Тонка

Юю

Mama13

Ocran

Бесплатный билет на посещение Atlas Weekend Friends Edition является одноразовым, его можно получить на электронную почту после регистрации на сайте.