Atlas Weekend Friends Edition: список исполнителей в бесплатные дни и как зарегистрироваться

Уже скоро начинается фестиваль Atlas Weekend, который открывают аж два бесплатных дня - когда будут выступать украинские популярные исполнители.
Фестиваль Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году временно изменил правила - вместо одного бесплатного дня будет два, и для этого нужно будет проходить специальную регистрацию.
В 2021 году из-за карантина и локдауна из-за распространения коронавируса, западные участники отккзались приезжать в Украину, и большую часть гостей составят украинские артисты, за инстлючением нескольких россиян.
Atlas Weekend Friends Edition будет проходит с 5 по 11 июля, и 5-6 будут бесплатными. В эти дни организаторы ожидают по 60 тысяч посетителей, поэтому приняли меры, как обезопасить людей от коронавируса. Для зрителей проводят специальную регстрацию, которая позволит уравновесить количество людей и не создавать толпу.Читайте такжеОслабление карантина: на Atlas Weekend изменили правила
Уже известно, кто на какой сцене будет выступать. Хоть фестиваль начинается с первой половины дня, но основные выступления на всех сценах будут с 15-00.
Atlas Weekend Friends Edition - расписание на 5-6 июля
Главная сцена - с 15-00
- Тіна Кароль
- Mozgi
- Nk
- Dorofeeva
- Воплі Відоплясова
- Mélovin
- Lida Lee
- Оля Цибульська
- Nikita Lomakin
- Віталій Козловський
- Zlata Ognevich
- Dantes
- Tarabarova
- Alekseev
- Alyosha
- Михайло Поплавський
- Мята
- Солоха
- Анна Трінчер
- Сергій Мироненко
- Marietta
- Gena Viter
- Міла Нітіч
- Tamerlanalena
- Karta Svitu
- Dea
- Dside Band
Западная сцена - с 15-15
- Сергій Бабкін
- Скай
- Скрябін & Юркеш
- Ingret
- Teleport
Восточная сцена - с 15-45
- Друга Ріка
- Kozak System
- Kosmopolis
- Лесик І Карпо
- VS
Северная сцена - с 15-25
- Probass
- Stage Rockers
- Heyem & Groozin
- Tim Bozhkov
- Patsyki Z Franeka
- Semyokhina
- Sowa
- Samvel
Garden Stage - с 15-00
- 2k Dj
- Bachi
- Gavrilov
- Keyc
- Tkachenko
- Dj Katana
- Bshkk
- Toki Toi
Electronic Stage - с 15-45
- Constantine
- Тонка
- Юю
- Mama13
- Ocran
Бесплатный билет на посещение Atlas Weekend Friends Edition является одноразовым, его можно получить на электронную почту после регистрации на сайте.