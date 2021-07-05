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Найкращі вихідні - Даша Петрожицкая раскрыла подробности нового фильма

5 июля 2021, 17:26

Звезда Папика, актриса и певица на шоу Голос Даша Петрожицкая заинтриговала подробностями своего нового фильма.

Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая / Instagram

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая недавно закончила съемки в сериале Дикие, на открытии фестиваля Atlas Weekend 2021 рассказала о своем новом проекте, который снимается при поддержке организаторов фестиваля м киностудии Film.UA.

Дарья Петрожицкая призналась, что вслед за сериалом студии Квартал 95 она приступила к исполеннию главной роли в фильме Найкращі вихідні, который также будет полностью сниматься в Киеве.Читайте такжеДаша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомство

"Двое моих партренов - ребята из Германии. Главный актер в жизни разговаривает только по-немецки, но на протяжении фильма он говорит только по-украински. Мы уже снимаем сцены, и во всех его персонаж говорит по-украински", - говорит актриса.

По словам актрисы создатель фильмов Скажене Весілля и Скажене весілля 2 Владислав Климчук стал режиссером Найкращих вихідних.

А на Atlas Weekend Будет представлен саундтрек фильма, в создании которого приняли участие многие украинские звезды - The Hardkiss, Alyona Alyonа, Артем Пивоваров, Манекен, и другие.

Дата выхода фильма Найкращі вихідні - февраль 2022 года. Пока что другие подробности, как имена других актеров и сюжет не рассекречивают.

Atlas Weekend новости шоу бизнеса новости кино
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