Найкращі вихідні - Даша Петрожицкая раскрыла подробности нового фильма

Дарья Петрожицкая / Instagram

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая недавно закончила съемки в сериале Дикие, на открытии фестиваля Atlas Weekend 2021 рассказала о своем новом проекте, который снимается при поддержке организаторов фестиваля м киностудии Film.UA.

Дарья Петрожицкая призналась, что вслед за сериалом студии Квартал 95 она приступила к исполеннию главной роли в фильме Найкращі вихідні, который также будет полностью сниматься в Киеве.Читайте такжеДаша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомство

"Двое моих партренов - ребята из Германии. Главный актер в жизни разговаривает только по-немецки, но на протяжении фильма он говорит только по-украински. Мы уже снимаем сцены, и во всех его персонаж говорит по-украински", - говорит актриса.

По словам актрисы создатель фильмов Скажене Весілля и Скажене весілля 2 Владислав Климчук стал режиссером Найкращих вихідних.

А на Atlas Weekend Будет представлен саундтрек фильма, в создании которого приняли участие многие украинские звезды - The Hardkiss, Alyona Alyonа, Артем Пивоваров, Манекен, и другие.

Дата выхода фильма Найкращі вихідні - февраль 2022 года. Пока что другие подробности, как имена других актеров и сюжет не рассекречивают.