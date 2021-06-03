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Дарья Петрожицкая удивила первыми кадрами со съемок шоу "Дикие"

3 июня 2021, 18:40

На 1+1 снимают антологию короткометражек "Дикие", с Петрожицкой в главных ролях.

Даша Петрожицкая
Даша Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya/

Звезда Папика Дарья Петрожицкая засветила кадры со съемко "киноальманаха" "Дикие", который снимают 1+1 и Студия Квартал 95.

О том, что планируются съемки "Диких", было анонсировано еще в 2020 году, но только сейчас показали первые кадры.

Это будет подборка из нескольких короткометражек общей длиной до получаса.

На фото Дарью показали во время нанесения грима и макияжа, а также во время работы - в образе.

Девушка продемонстрировала очень элегантный образ, более длинные волосы, чем ее, недавно обрезанные для сериала Папик, и длиннющие красные ногти.

Петрожицкая Дикие

Они с главным героем сидели на лавочке. Съемки проходили на оболонской набережной в парке "Наталка".

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Петрожицкая Дикие
Петрожицкая Дикие

Главные женские роли в скетчах играет звезда Папика Дарья Петрожицкая.

В ролях также:

  • Михаил Кукуюк,
  • Евгений Ковырзанов,
  • Нина Антонова,
  • Александр Миронов,
  • Арам Арзуманян и другие.

Всего задумано около 50 персонажей.

Руслан Ханумак отметил, что некоторые будут появляться по несколько раз за историю, а иные - во разу в разных сериях.

Над сценарием работали авторы студии "Квартал 95", под чутким руководством продюсера и режиссера Андрея Яковлева ("Сваты", "Папик").

Все фильмы и сериалы 1+1 и Студии Квартал 95 с участием Дарьи Петрожицкой сожно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video. Антология короткометражек "Дикие будет" такжде доступна после премьеры на сайте.

новости шоу бизнеса сериал Папик
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