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Украинские ЛГБТ звезды, которые раскрыли свою ориентацию и гендер

7 июля 2021, 17:20

Звезды шоу-бизеса в Украине, как и в других странах СНД пока что скрывают принадлежность к ЛГБТ, но есть те, кто смело о себе заявил.

ЛГБТ
Украинские звезды ЛГБТ, которые раскрыли ориентацию и гендер / Pixabay

В Украинском шоу-бизнесе звезды годами скрывают свою ориентацию, чтобы не потерять имидж и поклонников. На Западе эти вопросы не стоят так остро, и многие популярные актеры и актрисы, модели и исполнители раскрыли свои гендеры и ориентацию.

В Украине этот процесс только недавно начался, и пока что еще все воспринимают это слишком остро.

На фестивале Atlas Weekend 2021 представитель Украины на Евровидении Melovin совершил квир-каминг-аут. Он признался, что бисексуал, и ему нравятся и девушки и парни. Сделал он это при помощи жаркого поцелуя с участницей Топ-модели по-украински Марго и мужчины-модели в конце своей последней песни.

Melovin
Melovin / скриншот

Какие украинские звезды ЛГБТ объявили о своей ориентации.Читайте такжеMelovin искал мужчину для каминг-аута задолго до концерта - скандал с М1 набирает обороты

Одной из первых, кто в Украине открыто заявил о своей ориентации была участница популярного вокального шоу Голос країни 6 Агата Вильчик, ставшая первой открытой представительницей ЛГБТ-сообщества на этом проекте.

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Она была в команде Тины Кароль, и незадолго до финала она раскрыла свою оринетацию. Она признала себя лесбиянкой.

Агата Вильчик
Агата Вильчик / facebook.com/agatavilchyk.official - Anna Pavlova

Травести Дива Урсула - Артем Семенов гастролировал за границей, но с 2016 года оперный исполнитель твердо позиционирует себя как женщину.

В 2020 году он приходил на шоу Голос країни, где расказал, что занялся фермерством. 35-лений криворожанин принял участие в шоу в команде Тині Кароль.Читайте также"Отец от меня отказался": трансгендерная участница топ-модели о трагедии в семье

Артем Семенов
Артем Семенов / instagram.com/artemsemenov_official/

Певец Борис Апрель долго мучился из-за самоопределения. Долго в Сети оьсуждали его внешность и поведение, пока он не уехал в США. Там артист прошел гормональную терапию, соответствующие опреации и процедуры, сделал операцию по смене пола в 2014 году, и стал представителем ЛГБТ. Сначала это была Эйприл. Эйприл нашла себе парня, и какое-то время жила в США. Потом, когда преображение закончилось, бывший Борис Апрель стал Зианджей, и он принял участие в шоу Голос країни по приглашению его продюсера Владимира Завадюка. Зианджа - трансгендерная женщина.

Зианджа
Зианджа / Instagram

Модель Маргарита Верховцева, которая принимала участеи в модельном реалити Топ-модель по-украински сделала каминг аут на шоу. Она интересуется девушками, и расскзала, что она поувствовала об єтом еще в 10 лет с началом пуберантного периода.

"юди вокруг всегда меня принимали, никто никогда не осуждал, я считаю, что мне безумно повезло. Нет, я не против мужчин :). Наверное, больше придерживаюсь мнения, что просто люблю людей. Отрицать то, что мне когда-нибудь может понравится мужчина, я не буду. Но на данный момент и учитывая весь мой прошлый опыт, мне нравились только девушки", - говорит она.На момент шоу у нее была девушка.

Марго приняла участие в каминг-ауте Меловина - вместе с моделью Владиславом. Это был и его каминг-аут.

Марго Верховцева
Марго Верховцева / instagram.com/v.margo.v

30-летняя модель Карина Минаева, которая принимала участие в шоу Супермодель по-украиснки была парнем, но потом сделала операцию по изменению пола. Она трансгердерная женщина и продолжает заниматься блогерством и моделлингом.

Карина Минаева
Карина Минаева / instagram.com/karina_minaevaa/

Модель и блогер Софи Беридзе родом из Грузии принимала участие в шоу Топ-модель по-украински дважды. Она трансгердерная женщина, но из оперций проводила только увеличение груди и пластику лица, ключиц и ребер. Смену пола до конца она пока что не сделала.

После шоу на время карантина она вернулась в Тбилиси, но в инстаграм у нее город указан - Киев.

Софи Беридзе
Софи Беридзе / instagram.com/sofiberidze/

Среди не артистов, одним из первых каминг-аут совершил журналист и продюсер Анатолий Ерма, который 12 лет прожил в браке с женой, а потом развелся и стал жить с мужчиной.

Журналист Константин Гнатенко также признался, что он представитель ЛГБТ - он гей.

Кроме того, среди пользователей Сети ходят неподтвержденные слухи о звездах, которые не совершали каминг аут. К ЛГБТ-сообществу приписывают много популярных исполнителей и исполнительниц, но никаких доказательств этому нет.

Среди Украинских звезд, которые тепло относятся к ЛГБТ-сообществу - Оля Полякова, Злата Огневич, ранее группа НеАнгелы, которые даже сняли клип "I need your Love" c Даной Интернешнл - трансгендерной женщиной из Израиля в 2008 году.

В 2018 году Ирина Билык сказала, что не может не поддерживать своих друзей, ведь в компании Билык очень много людей с гомосексуальной ориентацией.

Владимир Дантес поддерживает своих знакомых представителей ЛГБТ-сообщества.

ЛГБТ каминг-аут новости шоу бизнеса
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