"Пришло мое время". Александра Кучеренко рассказала правду о своей новой страсти

Вы узнаете:
- Каким видом спорта увлеклась Кучеренко
- Что она приобрела для занятия спортом
Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко 12 июля опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена на теннисном корте.
"Прошлым летом прямо во время прогулки я случайно увидела этот корт. О падле тогда знала только из Instagram – яркие видео, довольные лица, ракетки… В тот момент я подумала: "Видимо, пришло и мое время попробовать". На следующий день уже выбирала себе костюм для тренировок. Оказалось, что падл – именно то, что мне так было нужно: отпустить все мысли и сосредоточиться только на одном – на мяче", – рассказала Кучеренко.видео дня
По словам модели, во время игры в голове не остается ничего, кроме сосредоточенности на мяче.
"Правду говорят, что спорт – лучший психолог! А ракетный спорт – еще и лидер среди всех видов, когда речь идет о продлении жизни. Плюс 10 лет здоровья", – заявила она.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.
А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.
Вас также может заинтересовать:
- РФ разрушила студию в Киеве, в которой Дорофеева и Позитив сняли клип
- Леся Никитюк показала тело через месяц после родов
- Звезда "Астерикс и Обеликс" погиб из-за нелепой случайности: детали трагедии
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред