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"Пришло мое время". Александра Кучеренко рассказала правду о своей новой страсти

Виталий Кирсанов
12 июля 2025, 16:24
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По словам модели, во время игры в голове не остается ничего, кроме сосредоточенности на мяче.
Александра Кучеренко рассказала правду о своей новой страсти
Александра Кучеренко рассказала правду о своей новой страсти / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Вы узнаете:

  • Каким видом спорта увлеклась Кучеренко
  • Что она приобрела для занятия спортом

Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко 12 июля опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена на теннисном корте.

"Прошлым летом прямо во время прогулки я случайно увидела этот корт. О падле тогда знала только из Instagram – яркие видео, довольные лица, ракетки… В тот момент я подумала: "Видимо, пришло и мое время попробовать". На следующий день уже выбирала себе костюм для тренировок. Оказалось, что падл – именно то, что мне так было нужно: отпустить все мысли и сосредоточиться только на одном – на мяче", – рассказала Кучеренко.

видео дня

По словам модели, во время игры в голове не остается ничего, кроме сосредоточенности на мяче.

"Правду говорят, что спорт – лучший психолог! А ракетный спорт – еще и лидер среди всех видов, когда речь идет о продлении жизни. Плюс 10 лет здоровья", – заявила она.

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.

А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.

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