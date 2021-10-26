Знаменитости, которые раньше были вместе: ТОП-8 неожиданных звездных пар

Знаменитости, которые раньше были вместе / instagram.com/bilyk_iryna

С кем была Каменских до Потапа, сколько мужей было у Ирины Билык и как зовут первую украинскую любовь Маколея Калкина? Читайте в нашей подборке украинских и зарубежных звезд, которые раньше были в отношениях.

Том Круз и Пенелопа Крус

Актеры познакомились на съемочной площадке мелодрамы Ванильное небо. Романтическая атмосфера привела актеров, игравших главные роли, к любовной истории, которая длилась целых три года.

Том Круз и Пенелопа Крус / коллаж - instagram.com/penelopecruzoficial / instagram.com/tomcruise

Ирина Билык и Юрий Никитин

Певица и продюсер состояли в фактическом браке с 1990 по 1998 год. По слухам, звездная пара распалась из-за напряженных концертных графиков Билык, а также ее желания завести ребенка.

Ирина Билык и Юрий Никитин / instagram.com/bilyk_iryna

Мила Кунис и Маколей Калкин

Сейчас сложно представить рядом с Милой кого-то еще кроме Эштона Катчера. Однако на заре своей карьеры актриса почти девять лет встречалась с Маколеем Калкиным. По словам инсайдеров, пара разошлась полюбовно, однако для Калкина разрыв был крайне тяжелым – актер даже предпринимал попытку самоубийства.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар

Билык познакомилась с танцором на паркете проекта Танцы со звездами. Затем последовал брак, продлившийся три года. Певица и Дикусар сохранили хорошие отношения после развода.

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Ирина Билык и Дмитрий Дикусар / tabloid.pravda.com.ua

Ума Турман и Гэри Олдмен

В начале девяностых на голливудском небосклоне засияла новая пара: Олдмен и Турман поженились, когда актрисе было всего 18 лет. Брак распался уже через два года, и обе стороны считают его большой ошибкой.

Ума Турман и Гэри Олдмен / коллаж - instagram.com/giseleschmidtofficial / instagram.com/umathurman

Настя Каменских и Геннадий Витер

Каменских и Витеру приписывали роман на заре карьеры певицы. Их часто видели вместе, Витер приходил к девушке после выступлений за кулисы. Однако Каменских продолжает скрывать, были ли слух правдой.

Настя Каменских и Гена Витер / коллаж - instagram.com/genaviter_official / instagram.com/kamenskux

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший

Да-да, Кэрри и Железный человек крутили бурный роман с 1984 по 1991 год. Их отношения были достаточно серьезными, но, увы, распались, из-за проблем Дауни с наркотиками.

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший / коллаж - instagram.com/robertdowneyjr / instagram.com/sarahjessicaparker

Лидия Таран и Андрей Доманский

Телеведущие жили вместе на протяжении 5 лет. От фактического брака с Доманским Лидия Таран воспитывает дочь Василину.

Андрей Доманский и Лидия Таран / коллаж - instagram.com/andreydomanskyi / instagram.com/lidiyataran

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