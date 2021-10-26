Светлана Лобода в белоснежном свадебном платье заинтриговала фанатов

Светлана Лобода в подвенечном платье заинтриговала фанатов / instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода ревностно оберегает свою личную жизнь от огласки. Она даже не "заигрывает" с любопытностью поклонников при помощи намеков в социальных сетях на эту тему. Тем удивительней было увидеть артистку в белом свадебном платье.

В своих сторис в Instagram певица выложила видео, где она идет по холлу Петровского дворца в Москве под марш Мендельсона в образе невесты.

Все это оказалось лишь частью модного показа грузинского и украинского дизайнера Бичолла Тетрадзе. Лобода закрывала показ в дизайнерском свадебном платье.

Полупрозрачное платье из мелких белых цветов прекрасно подчеркивало изгибы артистки. При этом наряд был вполне самодостаточным: для усиления эффекта не потребовались украшения и прочие аксессуары.

Лобода гордо шла по импровизированному подиуму и загадочно улыбалась. Можно ли расценивать этот выход, как намек на скорое радостное событие в жизни артистки, пока остается загадкой.

Светлана Лобода примерила свадебное платье / instagram.com/lobodaofficial

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Ранее Светлана Лобода показала свой домик на берегу моря в Европе, в котором проводит большую часть свободного времени.