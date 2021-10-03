"Живем у моря": Лобода укатила жить в Европу, оставив свою 10-летнюю дочь в Москве

Лобода переехала в Европу / instagram.com/lobodaofficial

Опальная певица Светлана Лобода (LOBODA), которая этим летом впервые за 4 года выступила в Украине, рассказала, что сейчас живет в Европе. Ее домик находится на берегу моря, собственно, как певица всегда и мечтала.

"Мы сейчас живем в Европе у моря. Катаемся на квадроциклах, ездим на самокатах по набережным. Просыпаемся утром, завтракаем – все у моря. У нас есть уже какая-то такая новая традиция, которую мы соблюдаем", – рассказала Светлана в программе "Звездный путь"

Также она добавила, что ее старшая дочь Евангелина осталась с бабушкой в Москве, несмотря на то, что звездное семейство живет в Европе. Там же 10-летняя девочка ходит в школу, обучение в которой достигает почти 365 тысяч гривен в год.

Светлана Лобода с дочкой / .instagram.com/lobodaofficial

Кто такая Светлана Лобода

Светлана Лобода – украинская певица, ведущая, автор песен, которая с 2014 года активно гастролирует и живет в РФ. Заслуженная артистка Украины (2013).

13 августа 2021 года певица выпустила вторую украиноязычную песню за свою карьеру. На следующий день Лобода впервые за четыре года дала публичный концерт в Украине, в Одессе.

У Светланы есть две дочери – Евангелина и Тильда.